 

Разработчики Atomic Hearts показали близняшек и знакомство с ними на разных языках

17.02.2023, 10:40, Разное
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Российская компания-разработчик Atomic Heart выпустила новый отрывок из своей игры. В нем показана сцена знакомства между майором Нечаевым и роботами, которых называются в сети “Близнецы”.

На видео показано, как игра локализуется на различных языках, включая английский, китайский и испанский, а также немецкий, французский, итальянский, польский, португальский и русский. Один из роботов просит товарища майора активировать свою машину и протягивает Нечаеву ключ. Главный герой отвечает: “Ключ принят”. К моменту публикации видео было просмотрено более 100 000 раз и набрало 10 тысяч лайков.

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S. 20 февраля будет снят запрет на публикацию рецензий об игре.


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