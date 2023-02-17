 

Киберэксперт Гулевич: функция авиарежима в смартфоне защищает от мошенников

17.02.2023, 10:40, Разное
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Виктор Гулевич, директор Центра компетенций информационной безопасности T1 Group, заявил о том, что функция авиарежим, включенная в смартфоне, помогает защититься от мошенников.

Если кто-то перейдет по мошенническим ссылкам из чата или сообщений, можно включить авиарежим и остановить загрузку контента. Эксперт посоветовал заранее отключить Wi-Fi, чтобы устройство не искало сеть. У авирежима есть и много других преимуществ. Он экономит энергию аккумулятора, если устройство используется в зоне, которая постоянно “ищет” сеть. Его можно включить, чтобы ускорить процесс зарядки от сети. Помимо прочего, авиарежим блокирует сигналы GPS и затрудняет отслеживание пользователей.


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