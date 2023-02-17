 

“Смерть”: экстрасенс увидела кончину 51-летней Кудрявцевой

17.02.2023, 10:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лера Кудрявцева и ее родня на днях угодили в неприятную ситуацию. Сеть взорвала новость о том, что 51-летняя ведущая умерла, при этом сама она жива и чувствует себя прекрасно. Не считая того, что блондинка и ее близкие оказались в шоке от случившегося.

В конце концов звезда посвятила похоронившим ее журналистам пост, в котором не подбирала слова и пообещала всех наказать. “Гореть вам в аду! Твари, ***!” – написала возмущенная наглостью знаменитость.

В комментариях собрались другие знаменитости, которых тоже часто “отправляют на тот свет”. Однако они более лояльны к слухам и реагируют на подобные известия не так бурно, как Лера Кудрявцева.

Россияне на фоне всей этой ситуации решили пообщаться с экстрасенсом, чтобы понять, угрожает ли что-то любимице публики. Айгуль Хуснетдинова заявила, что подобные новости, особенно, если их много, не случайны. Она еще и увидела кончину звезды, только, к счастью, не физическую.

“Это сигнал об обнулении, об обновлении. Не реальная смерть, а символическая”, – рассудила о жизни Леры Кудрявцевой ясновидящая.

Она добавила, что Вселенная таким образом дает сигнал. Высшие силы советуют Лере Кудрявцевой сделать паузу, чтобы здраво оценить свою жизнь и окружающий мир и понять, где она сейчас и куда идет дальше.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.22 / Названы 7 вызывающие скачки сахара в крови фрукты

30.12.22 / Мнение: Большая политика

17.10.22 / Личное: “Волосы-виниры-маникюр”

28.05.21 / Девушкам до 18 лет запретят пользоваться косметикой

10.12.21 / Родители не одобряли то, как она выглядит и ведет себя на экране: за что родственники и поклонники осуждали Екатерину Варнаву

15.10.22 / Бывший Бузовой исполнил стриптиз на дне рождения звезды «ДОМа-2»

27.09.22 / Украинских активистов вытолкали с митинга против энергетической политики Берлина в Лубмине кремлевские активисты

02.12.22 / Старательная демонстрация дружбы на фоне разногласий — France 2 о встрече Макрона и Байдена в Белом доме

29.12.22 / С отделкой или без – что выгоднее?

18.11.22 / Три эффектных образа постройневшей Кристины Агилеры на Latin Grammy Awards 2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика