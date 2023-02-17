Мирошник: Украина год назад уничтожила бы Донбасс, если бы РФ не встала на его защиту

Украина сравняла бы республики Донбасса с землей год назад, если бы Россия вовремя не начала бы специальную военную операцию (СВО), сообщил бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

По его словам, ровно год назад 150-тысячная группировка готовилась смести Донбасс, и если бы не решение РФ начать СВО, «нас бы просто сравняли с землей», передает ТАСС.

Мирошник напомнил, что с 17 по 24 февраля ВСУ произвели 551 обстрел по территории ЛНР, в сутки по республике «прилетало по 700-800 боеприпасов».

Также в эфире канала «Соловьев Live» Мирошник обратил внимание на то, что год назад ни гаранты Минских соглашений, ни Генассамблея ООН не принудили Киев к выполнению своих обязательств, а в республиках понимали, что счет идет на часы, но мир предпочитает это не видеть и начинает отсчет с 24 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

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