Mysl Polska: Прибывшие из Украины бандеровцы должны вернуться домой

Приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой, сообщил обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста.

По его словам, среди миллионов прибывших мирных украинцев на территорию Польши проникают тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, часто откровенно неонацистскими – эти люди ненавидят Польшу и поляков, передает РИА «Новости».

Автор отметил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН-УПА*, члены которой ответственны за «убийства сотен тысяч гражданских, чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах».

По словам журналиста, проблема неонацистских взглядов приезжих украинцев продолжает нарастать.

«Если вы так восхищаетесь «батькой Бандерой», то у меня есть для вас совет. Возвращайтесь домой. Вам тут не рады», – заключил обозреватель.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина доводит поляков до полного разорения.

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