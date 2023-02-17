Один человек погиб в результате детонации взрывчатки на заводе в Чапаевске

Взрывчатка сдетонировала на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, сообщили в экстренных службах.

Как сообщил источник ТАСС, в одном из цехов Чапаевского мехзавода сдетонировало взрывчатое вещество, погиб один человек, трое пострадали, пожара не было.

Напомним, в мае 2007 года в здании Чапаевского механического завода «Металлист» при распрессовке взорвалась тротиловая шашка, в результате чего погибли две женщины 1970 и 1962 годов рождения.

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