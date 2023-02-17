Элитный английский чай изготавливали в колонии под Рязанью

Около года назад с прилавков британских магазинов исчез элитный английский чай Queen Elizabeth стоимостью в 200-250 фунтов стерлингов за пачку.

В основном его покупали лица с высоким уровнем доходов, проживающие в районе Челси. Густой чёрный чай считался аристократическим напитком – его подавали при дворе королевы Елизаветы и в VIP-ложе на Уимблдоне.

Официально фасовка проходила на чайной фабрике в Ковентри, а страной происхождения считалась Шри-Ланка. Поставки неожиданно прекратились в марте 2022 года, хотя предпосылок для этого не было. Для того чтобы выяснить причину исчезновения любимого напитка королевской семьи, журналисты провели расследование, впоследствии опубликованное в The Independent.

Выяснилось, что чайная фабрика в Ковентри и поставщик чая из Шри-Ланки принадлежат предпринимателю Майклу Арустамяну. Оба объекта оказались виртуальными. Агенты MI6 изучили биографию бизнесмена и выяснили, что до 2010-го года, когда тот стал британским подданым, он имел криминальное прошлое – во времена СССР мужчина дважды сидел в тюрьме за спекуляции, а после развала Союза занялся бизнесом.

В 2015 году Арустамян наладил производство чая на базе исправительной колонии в Рязанской области. В этом же году на приёме в Букингемском дворце он познакомился с шеф-поваром королевского дома и предоставил ему возможность продегустировать уникальный напиток. Затем были разрешены юридические формальности и чай стал поставляться в Великобританию.

Бизнес был прекращён после ввода Лондоном антироссийских санкций.

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