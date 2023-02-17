 

Элитный английский чай изготавливали в колонии под Рязанью

17.02.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Около года назад с прилавков британских магазинов исчез элитный английский чай Queen Elizabeth стоимостью в 200-250 фунтов стерлингов за пачку.

В основном его покупали лица с высоким уровнем доходов, проживающие в районе Челси. Густой чёрный чай считался аристократическим напитком – его подавали при дворе королевы Елизаветы и в VIP-ложе на Уимблдоне.

Официально фасовка проходила на чайной фабрике в Ковентри, а страной происхождения считалась Шри-Ланка. Поставки неожиданно прекратились в марте 2022 года, хотя предпосылок для этого не было. Для того чтобы выяснить причину исчезновения любимого напитка королевской семьи, журналисты провели расследование, впоследствии опубликованное в The Independent.

Выяснилось, что чайная фабрика в Ковентри и поставщик чая из Шри-Ланки принадлежат предпринимателю Майклу Арустамяну. Оба объекта оказались виртуальными. Агенты MI6 изучили биографию бизнесмена и выяснили, что до 2010-го года, когда тот стал британским подданым, он имел криминальное прошлое – во времена СССР мужчина дважды сидел в тюрьме за спекуляции, а после развала Союза занялся бизнесом.

В 2015 году Арустамян наладил производство чая на базе исправительной колонии в Рязанской области. В этом же году на приёме в Букингемском дворце он познакомился с шеф-поваром королевского дома и предоставил ему возможность продегустировать уникальный напиток. Затем были разрешены юридические формальности и чай стал поставляться в Великобританию.

Бизнес был прекращён после ввода Лондоном антироссийских санкций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.22 / Куда бежит-торопится Мамаев? – Личное мнение

20.01.22 / Минспорта России утвердило программу подготовки киберспортсменов

27.09.22 / Washington Post – Токио отрицает обвинения России в причастности японского дипломата к шпионажу

20.01.22 / Мнение: Люди, стрелявшие в наших отцов

19.08.21 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась редкими фото с мужем и старшим сыном

18.10.22 / Мнение: Что такое мобилизационная экономика

09.09.22 / Обойдемся без молока: продукты, усиливающие и снижающие чувство тревоги

19.11.21 / Эксперт: Дистанционное блокирование смартфона убережет информацию от грабителей

02.07.20 / ОККУПАЦИЯ — ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ

06.11.22 / Избавит от пигментации, морщин и даже прыщей: почему так полезен йогурт для здоровья кожи, и как использовать его в домашнем уходе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика