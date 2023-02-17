Европарламент поддержал запрет на продажу новых бензиновых автомобилей с 2035 года

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17.02.2023, 9:20, Разное
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Европарламент одобрил запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Как пишет NTD, это правило коснётся и машин с гибридными двигателями. Данное решение принято в рамках стратегии ЕС, которая должна привести страны блока к так называемой углеродной нейтральности к 2050 году. Окончательное утверждение законопроекта запланировано на март.

Европарламент одобрил запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Это правило коснётся и машин с гибридными двигателями. Кроме того, к 2030 году уровень вредных выбросов новых автомобилей должен сократиться на 55 процентов по сравнению с 2021 годом.

За радикальные перемены в автопромышленности проголосовали 340 депутатов, 279 высказались против, 21 воздержался.

Власти Евросоюза внесли предложение о запрете на продажу новых автомобилей с вредными выбросами в октябре прошлого года. Это сделано в рамках стратегии ЕС, которая должна привести страны блока к так называемой углеродной нейтральности к 2050 году. Сейчас на автоиндустрию приходится примерно 15 процентов всех выбросов CO2 в Евросоюзе.

Консервативные депутаты Европарламента выступают против таких перемен в автопромышленности. В первую очередь это ставит под угрозу рабочие места. Например, в Германии в производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания заняты 600 тысяч человек.

Кроме того, в мире сейчас наблюдается дефицит лития, который необходим для производства электрических батарей. Депутаты от правых партий спрашивают, как власти ЕС планируют в достатке обеспечить автоиндустрию необходимым металлом.

Также для выполнения стратегии придётся развивать инфраструктуру для зарядки электромобилей. При этом «зелёные» активисты и депутаты-социалисты утверждают, что электрокары дешевле в эксплуатации. Но этот аргумент теряет актуальность на фоне энергетического кризиса в Европе.

Критики считают, что в итоге европейский средний класс не сможет позволить себе покупать новые автомобили. Люди просто будут подолгу ездить на старых машинах подобно тому, как это происходит на Кубе.

Окончательное утверждение законопроекта запланировано на март.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2023 года.


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