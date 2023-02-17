 

Отсосавший жир 55-летний Киркоров объявил дату торжественной презентации “кубиков” сексуального пресса

17.02.2023, 8:55, Разное
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Короля российской эстрады просто не узнать – он похудел, помолодел, похорошел. Киркоров не скрывает, что обратился за помощью к хорошему пластическому хирургу
Тимуру Хайдарову. “Была проведена большая комплексная работа. А после операции Филипп выполнял мои строгие рекомендации и похудел на 12 кг”, – пояснил Хайдаров.

“Нас ждет еще один этап преображения, скоро вы все увидите сами. Филипп — большой молодец. Он решился на такую трансформацию и не скрывает этого”, – гордится результатом хирург. Самое главное, у Киркорова должны появиться заветные “кубики” на животе!

“Кубиков на моем прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее”, – интриговал сразу после операции Киркоров.

Но когда же состоится из презентация? Лучезарный раскрыл тайну корреспонденту “Дни.ру”: “Я готовлю сюрприз к моему дню рождения 30 апреля и завершению моего юбилейного года. Он был для всех непростой, а для меня – тем более. Поэтому к моим пяти концертам в Кремлевском дворце (с 26 по 30 апреля – Прим. ред.) я хочу предстать целиком обновленным – есть, что показать, в том числе, и фигуру”.


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