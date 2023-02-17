Мнение: «Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Идущие из РФ в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Хирш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»?

Госдепартамент выступил в четверг с утверждением, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву «Северных потоков» и готовы вновь заявить об этом на заседании Совбеза ООН. На вопрос, должна ли ООН играть какую-либо роль в расследовании инцидентов, представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что этот взрыв произошел за пределами Соединенных Штатов, и пусть о механизмах расследования говорят партнеры, в акватории которых произошел взрыв, передает ТАСС.

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь воздержался от прямых обвинений в адрес США в причастности к диверсии, однако обратил внимание на другое: все ведущие западные СМИ внезапно потеряли дар речи после того, как на прошлой неделе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков». По данным Херша, это преступление совершили Соединенные Штаты. Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование подрыва «потоков», передает РИА «Новости». Россия уже квалифицировала взрывы газопроводов как акт международного террора.

Тем временем, разоблачения Херша вызвали в экспертных кругах опасения за судьбу черноморского собрата погибшего трубопровода – «Турецкого потока». Если главным подозреваемым оказались США, то становится ясен мотив преступников – оборвать поставки российского «голубого топлива» в западную Европу. А значит было бы логично «завершить начатое».

Кстати, нагрузка на черноморский маршрут в последнее время усилилась. С начала февраля «Газпром» нарастил поставки в Европу, в результате чего «Турецкий поток» обошел по объемам украинский транзит, сообщил Eadaily. Эксперты связывают рост поставок с похолоданием в Европе и ценой на российский газ, которая привязана к биржевым котировкам.

На этом-то фоне среди экспертов и зазвучали опасения за судьбу «Турецкого потока. Профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек вспоминает, как Соединенные Штаты и Украина еще четыре года назад договорились координировать усилия по остановке строительства второй нитки «Турецкого потока».

«Протокол по этому поводу подписали госсекретарь Майк Помпео и глава МИД Украины Павел Климкин, посетивший Вашингтон в ноябре 2018 года. Текст этого соглашения легко найти на сайте Белого дома. Как видите, в тот момент Украина не слишком дорожила отношениями с Турцией, если она открыто выступала во вред нашим интересам. Логично предположить, что такая цель у Киева и Вашингтона сохранилась и по сей день. В первые годы они пытались затормозить «поток» чисто политическими инструментами, но недавно перешли на насильственные методы. Как уже сообщалось, прошлой осенью террористы киевского режима попытались взорвать трубопровод, который ведет в Турцию», – отмечает Перинчек.

«Украинский кризис американцы используют не только против России, но и против Европы. Они хотят лишить Европу российского газа и таким образом повысить ее зависимость от Америки. Сейчас они сбывают через океан свой газ, который в четыре раза дороже российского. Объем меньше, цена выше, логистика сложнее. Но Евросоюз все равно покупает», – недоумевает стамбульский профессор.

Перинчек не исключает, что в ближайшее время произойдет теракт, направленный против «Турецкого потока», либо против «Голубого потока» – трубопровода меньшей мощности, который также качает газ из РФ в Турцию с 2003 года. «Подобное нападение по своему эффекту можно будет сравнить с бомбардировкой Анкары. Анкара свои интересы в любом случае будет жестко защищать. Тем более, что сейчас весь мир страдает от энергетического кризиса и Турция не может себе позволить потерять такой ресурс, как эти драгоценные нити газопроводов», – отмечает политолог.

Стоит напомнить хронологию: 22 сентября, то есть за четыре дня до взрывов на «Северных потоках», ФСБ сообщила, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Название объекта озвучено не было.

10 октября, то есть уже после диверсии на Балтике, президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза сообщил о том, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков «Турецкого потока». «Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», – говорил тогда президент. Спустя три дня Путин проинформировал о попытке подрыва на личной встрече турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. «Слава богу, этого не случилось», – добавил Путин, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил: попытка теракта была предпринята на российской территории, на суше.

Диверсия против «Турецкого потока», как отмечало издание Hürriyet, ударит по интересам Анкары, лишив ее «статуса крупнейшего на Ближнем Востоке энергетического хаба». По предположениям газеты, США постараются любой ценой разорвать газовую нить, связывающую Россию с Европой через Турцию.

Тогда же, осенью в журнале National Interest появилась колонка вашингтонского «ястреба» Майкла Рубина, который прямо призвал «после «Северного потока» нанести удар и по «Турецкому потоку», единственному газопроводу, по которому российский газ все еще «попадает в Европу». Как отмечало греческое издание Athens News, у Рубина есть связи с «лицами, принимающими решения» в США.

Поскольку «сухопутная» атака, о которой сообщала ФСБ, провалилась, а опыт подрыва «Северных потоков» диверсанты могут счесть успешным, следующее нападение на газопровод вполне может произойти на дне моря. К такому выводу приходят военные аналитики в Москве.

«Взорвать «Турецкий поток» или «Голубой поток» значительно сложнее, поскольку Черное море раз в 10 глубже. Если на Балтике труба лежит на ста метрах ниже уровня моря, то в Черном – на глубине в километр», – рассказал газете ВЗГЛЯД газете ВЗГЛЯД капитан III ранга запаса Максим Климов.

«Как только труба спускается в море с берега в Краснодарском крае, так сразу она и уходит на такую глубину. Никаких отмелей по пути нет. Поднимается «Турецкий поток» уже на шельфе недалеко от Стамбула, но там закладывать взрывчатку сложно, – турки всерьез охраняют свою зону, пристально все отслеживают. Будь и у нас, к слову, заранее приняты меры по контролю за трубопроводом на Балтике, попытка диверсии была бы заблаговременно обнаружена», – посетовал эксперт.

Как выяснилось из публикации Херша, на «Северном потоке» задачу выполняли не подводные аппараты, а водолазы, напоминает Климов. «На дне Черного моря в силу глубины про водолазов можно забыть. Надо учесть, что просто так трубу взорвать сложно, у нее есть своя защита. Требуются очень мощный заряд и точная укладка. Поэтому для диверсии могут применяться батискафы. Они работают лишь под дном корабля, у них радиус рабочей зоны – не больше 100 метров. Могут применяться и торпеды, дальность действия которых может превышать 100 км. Но все же удобнее такую операцию проводить с помощью подводного аппарата с человеком на борту. Это существенно упрощает задачу», – поясняет Климов. На такие операции способны подводники двух стран НАТО – это США и Великобритания, уточняет эксперт.

«Американцы проводили стрельбы торпедой на глубине в полтора километра. То есть такие технические возможности у них, а также у британцев, имеются.

При этом в Черном море труднее повторить тот сценарий, который описан у Херша – заминировали в июне, а подорвали только в сентябре, – полагает эксперт. – Поскольку глубина большая, то и давление сильное. Значит, на дне Черного моря, в отличие от Балтики, выше вероятность, что внутрь попадет вода, – затечет через сальники и так далее».

Судя по данным Херша, на Балтике не все заряды в итоге сработали, благодаря чему одна из ниток «Северного потока-2» уцелела, напоминает эксперт. «В Черном море диверсанты постараются не ждать так долго, а привести взрывчатку в действие поскорее», – предполагает он.

На самом деле, турецкие военные сознают уровень опасности. По данным турецкого издания Evrensel, 26 сентября, уже через несколько часов после теракта в Балтийском море турецкая контрразведка усилила меры защиты газопровода «Турецкий поток» и его инфраструктуры. ВМС Турции усилили контроль над морскими участками энергетической инфраструктуры страны, включая нейтральные воды. Было также заявлено о намерении в течение месяца создать особую группировку.

Эксперты также не исключают, что Вашингтон попытается вывести «Турецкий поток» из строя на фоне очередного природного бедствия. США могут совершить диверсию на «Турецком потоке» под прикрытием очередного землетрясения, сообщил ранее URA.RU военный аналитик Владимир Прохватилов. «Мне кажется, стоит обратить повышенное внимание на охрану трубопроводов», – призывает он. Как пишет «Регнум», новая серия сейсмических ударов ожидается в районе Стамбула, – как раз там, где «Поток» выходит из моря на сушу.

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