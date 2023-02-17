Глава Минфина Силуанов связал с политикой решение ЕС включить Россию в черный список по налогам

Решение Евросоюза включить Россию в черный список налоговых юрисдикций носит исключительно политический характер, сообщил на канале «Россия 24» глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, со стороны ЕС в адрес российского ведомства никаких запросов на обсуждение не поступало, поэтому такой шаг является очередным проявлением недружественного отношения к стране, передает РИА «Новости».

Силуанов подчеркнул, что для бюджета и экономики РФ решение ЕС не повлечет абсолютно никаких последствий.

Политолог Александр Асафов рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся антироссийские санкции, все чаще случаются абсурдные моменты.

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