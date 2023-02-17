 

Дипломат Рябков: Заявленная Западом цель нанести поражение России недостижима, понимание этого даст шанс на диалог

17.02.2023, 7:05, Новости дня
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Заявленная Западом цель нанести поражение РФ недостижима, этого никогда не будет, понимание этого факта, возможно, даст шанс на содержательный диалог Москвы и Вашингтона, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы, передает ТАСС.

Рябков также отметил, что Россия готова обсуждать с США любые темы, но не видит готовности Вашингтона к диалогу, американцы после начала СВО обрубили все каналы обсуждения тем за исключением двух-трех, из разряда так называемых «раздражителей».

Он указал, что между Россией и США необходима дипломатия, существовавшая прежде. Замглавы МИД подчеркнул, что Москве и Вашингтону нужно говорить о безопасности, о стратегической стабильности, надо обсуждать дальнейшее сосуществование.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт в Украине должен завершиться стратегическим поражением России. В свою очередь Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине. Москва допустила возможность полного разрыва отношений РФ и Соединенных Штатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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