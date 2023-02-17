 

Дипломат Рябков: Украинский кризис войдет в учебники истории как тяжелейшее испытание системы международных отношений

17.02.2023, 7:05, Новости дня
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Происходящее сегодня вокруг конфликта в Украине войдет в учебники истории следующих десятилетий как одно из тяжелейших испытаний всей системы международных отношений, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Рябков выразил уверенность, что происходящее сейчас в учебниках истории следующих десятилетий будет описано как одно из тяжелейших испытаний всей системы международных отношений за все время ее существования, по сути дела, за все время не только после Второй мировой войны, но на протяжении столетий, передает ТАСС.

Ранее в Госдепе заявили, что конфликт в Украине должен завершиться стратегическим поражением России. Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине. Москва допустила возможность полного разрыва отношений с Соединенными Штатами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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