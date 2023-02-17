 

Дипломат Рябков: Вся поставляемая Западом на Украину военная техника будет перемолота, в том числе танки Leopard

17.02.2023, 7:05, Новости дня
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Вся поставляемая Западом на Украину военная техника будет перемолота, в том числе танки Leopard, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Дипломат выразил уверенность, что все то, что сейчас загружается на очередной морской транспорт, будет перемолото, все эти «Леопарды», которые с миру по нитке направляются туда, будут повергнуты на украинских полях нашим огнем, передает ТАСС.

Рябков назвал абсурдным решением политику Запада о поставках оружия Киеву. Он подчеркнул, что бронетехника, которую США вместе со своими союзниками собирают чуть ли не со всего мира, лучше многих фраз говорит о том, есть ли в умах тех, кто принимает решения в Вашингтоне, место для политического завершения конфликта на Украине.

Замглавы МИД РФ рассказал, что российские дипломаты по разным линиям направляли американцам сигналы, предупреждали, что не нужно играть с огнем, демонстрировать ставку на полную и безальтернативную эскалацию.

Напомним, в среду в Германии назвали срок начала эксплуатации в Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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