Дипломат Рябков: Вся поставляемая Западом на Украину военная техника будет перемолота, в том числе танки Leopard

Вся поставляемая Западом на Украину военная техника будет перемолота, в том числе танки Leopard, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Дипломат выразил уверенность, что все то, что сейчас загружается на очередной морской транспорт, будет перемолото, все эти «Леопарды», которые с миру по нитке направляются туда, будут повергнуты на украинских полях нашим огнем, передает ТАСС.

Рябков назвал абсурдным решением политику Запада о поставках оружия Киеву. Он подчеркнул, что бронетехника, которую США вместе со своими союзниками собирают чуть ли не со всего мира, лучше многих фраз говорит о том, есть ли в умах тех, кто принимает решения в Вашингтоне, место для политического завершения конфликта на Украине.

Замглавы МИД РФ рассказал, что российские дипломаты по разным линиям направляли американцам сигналы, предупреждали, что не нужно играть с огнем, демонстрировать ставку на полную и безальтернативную эскалацию.

Напомним, в среду в Германии назвали срок начала эксплуатации в Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.

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