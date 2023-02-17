«Плакать не буду. Я это пройду, как положено»

Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко отправили в колонию на шесть лет за право «называть все своими именами».

В апреле прошлого года в Санкт-Петербурге задержали барнаульскую журналистку Марию Пономаренко. Она стала обвиняемой по делу о военных «фейках». Следствие считает, что журналистка опубликовала в телеграм-канале «недостоверную информацию» о гибели людей при обстреле театра в Мариуполе. За свое неравнодушие к чужому горю и нежелание молчать, она получила шесть лет заключения. Как мать двух несовершеннолетних дочерей не растеряла бодрость духа за девять месяцев в заключении, в психушке и во время этапирования, рассказывает «Новая газета».

Петербург. Арест. «Арсеналка»

Дело против 44-летней Марии Пономаренко возбудили из-за публикации в телеграм-канале «Цензуры нет» от 17 марта. У канала на тот момент было всего полторы тысячи подписчиков, его давно переименовали, и постов о Мариуполе там давно уже нет. Но дело есть.

Чтобы задержать журналистку, в Санкт-Петербург приехала целая следственная группа из Алтайского края. Ее коллеги из издания RusNews тогда рассказывали, что это могло быть местью властей региона за ее активную гражданскую позицию. Пономаренко много писала о проблемах с выделением жилья сиротам, выходила с пикетами, собирала передачки арестованным. Когда Мария сама оказалась в суде, она говорила из-за решетки, что хочет достойно принять то, что ее скорее всего надолго лишат свободы.

«С 24 февраля не прошло ни одного дня, чтобы я не плакала. Сейчас я не буду плакать, потому что мои слезы будут восприняты так, будто они из-за того, что меня сажают. Это не так. Я это пройду, как положено», — говорила она на суде при избрании меры пресечения.

Почти сразу после задержания в Петербурге Пономаренко поместили под стражу в СИЗО «Арсеналка», там она провела около трех месяцев. Она сообщала из-за решетки, что очень скучает по двум своим дочерям и очень возмущена, что ее старшую Катю полицейские допрашивали без ее разрешения — ей не исполнилось 18 лет.

«Все, что я делала, это выражала свою точку зрения, то есть пользовалась своим конституционным правом. Да, я считаю Конституцию превыше всего. Если Конституция дает мне право на самовыражение, соответственно, я имею право говорить, имею право выражать свою позицию в отношении действующих властей. Если я вижу, что пенсии маленькие, что стариков обворовывают, я буду критиковать власти. Если я вижу, что очереди на жилье в Алтайском крае не сокращаются, я буду критиковать местные власти. Если я посчитала тогда информацию, изложенную в ряде телеграм-каналов, достоверной, я ее опубликовала. Это мое мнение, на которое право дала мне Конституция. Попрание Конституции современными судами я считаю высшим преступлением без срока давности», — уверена Пономаренко.

Избрание меры пресечения журналистке RusNews Марии Пономаренко в Санкт-Петербурге, 25 апреля 2022 г. Фото: Андрей Бок / ТАСС

Этап. «Столыпин». Барнаул

Через два с лишним месяца Марию этапировали в СИЗО Барнаула. Позже там и прошло рассмотрение дела по существу. Этап, по признанию самой журналистки, она пережила тяжело. «И все же, даже «Арсеналка» не стояла рядом с адом этапа. Столыпин [вагон] — 10 человек на трех метрах квадратных. Жара, духота, накурено, грязно до безобразия, спальных мест — 6 штук. Никаких матрасов и прочего», — рассказывала журналистка.

В барнаульском СИЗО Пономаренко провела еще несколько месяцев. В середине июля ее вывезли в психиатрическую клинику.

«Там творился треш. Меня за требование личной одежды, посуды, мыльно-рыльных средств и прокладок насильно кололи неизвестной субстанцией, которая должна была успокаивать, однако… Трое суток вообще не помню. <…> Я тогда крикнула: «Срочно адвоката, меня здесь колют». После этих слов меня утащили и еще один укол поставили. Трое парней фсиновцев держат руки и ноги, прижимают к кровати, а медсестра колет. Сокамерницу при этом выгоняют в коридор», — вспоминала Пономаренко.

В начале сентября 2022 года Марию на неделю поместили в одиночку СИЗО из-за того, что она разбила окно в своей камере. Журналистку переводили в разные камеры, дважды отправляли в карцер, и в какой-то момент она оказалась в помещении с заклеенными окнами, там у нее обострилась клаустрофобия. Пономаренко попыталась покончить с собой.

«У нее диагностировано истерическое расстройство личности. Помощь, необходимую при таком заболевании, она в СИЗО не получала. У нее есть клаустрофобия, содержание в помещении с заклеенными окнами очень влияет. В июле Мария проходила обследование в психиатрической клинике, там никаких отклонений выявлено не было. Но за два месяца без солнечного света с заклеенными окнами проявились негативные последствия», — писали коллеги Марии из RusNews.

На очередном суде, где ей продлевали меру пресечения, журналистка называла условия содержания за заклеенными окнами пыточными. Она говорила, что никакой опасности для общества не представляет. «Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, это я сама», — объясняла позднее суду Пономаренко.

Ее адвокат Дмитрий Шитов требовал перевести подзащитную под домашний арест, потому что расследование уголовного дела на тот момент перешло в другую стадию, а психологическое состояние Марии ухудшалось. Но суд оставил Пономаренко в СИЗО.

Активистке удалось выйти из-под стражи только 14 ноября: суд заменил камеру на домашний арест. Пономаренко было предписано жить в квартире вместе с ее бывшем мужем, его родителями и своими дочками. Отношения с супругом у Марии были напряженные, и до возбуждения уголовного дела они уже не жили вместе.

Спустя пару месяцев на заседании в суде Пономаренко неожиданно потребовала вернуть ее в СИЗО, чтобы таким образом выразить протест против частичной мобилизации.

Суд не воспринял всерьез предложение активистки и не стал изменять меру пресечения.

В конце января журналистка пошла на отчаянный шаг: сама пришла в полицию и заявила, что не может больше находиться в одной квартире с мужем. Тогда она добилась своего — ее снова отправили в СИЗО из-за нарушения условий содержания под домашним арестом.

«Я имею право называть вещи своими именами»

В сентябре 2022 года дело против Пономаренко поступило в Ленинский районный суд Барнаула. На прениях, 7 февраля, гособвинение запросило для журналистки девять лет лишения свободы. По мнению адвоката журналистки, его доверительница не занималась распространением заведомо ложных сведений и никак не пыталась опорочить вооруженные силы.

Позиция защиты такова, что та информация, которую опубликовала журналистка, изначально появилась в украинских пабликах, и никаких иных данных в тот момент для сравнения не было.

Несмотря на запрошенный срок и ожидание обвинительного приговора, Пономаренко старалась держаться на слушаниях бодро: благодарила коллег за поддержку, писала стихи, почти всегда на фотографиях улыбалась и изображала пальцами сердечко, даже когда была пристегнута наручниками к конвоиру.

Журналистка портала RusNews Мария Пономаренко во время суда, 14 февраля 2023 г. Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

14 февраля Пономаренко выступила с последним словом. Она заявила, что имеет право называть все своими именами, поскольку ее судят «по законам военной цензуры».

Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к 6 годам лишения свободы по обвинению в «фейках об армии» Суд также на 5 лет запретил Пономаренко заниматься журналистской деятельностью.

Андрей Карев

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