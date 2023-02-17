Лечите аутизм на двести рублей в год

В Свердловской области изменен перечень бесплатных услуг детям-инвалидам.

В благотворительном фонде помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный» сообщили о вступившем в силу приказе минсоцполитики Свердловской области «О внесении изменений в стандарты соцуслуг…». В организации считают, что документ серьезно влияет на объем бесплатной помощи для детей-инвалидов.

Согласно Федеральному закону № 442 «Об основах социального обслуживания граждан», незащищенные категории граждан, в том числе дети-инвалиды и их родители, могут получить социальную, медицинскую, бытовую, психологическую, юридическую помощь бесплатно в необходимых им объемах. При этом оказывать поддержку им могут как государственные, так и негосударственные поставщики социальных услуг по документу ИППСУ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг).

В своем приказе чиновники заменили формулировку «по мере необходимости» на «определенное количество услуг в год». При этом тарифы, по которым работают поставщики услуг, остаются по-прежнему мизерными: в Свердловской области до сих пор сохраняются тарифы 31,13 руб., 8,34 руб., 61,86 руб. — за услугу.

Фото: фонд «Я особенный»

Сотрудники фонда помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями «Я особенный» проанализировали ситуацию и привели несколько примеров уменьшения поддержки, которую раньше можно было получать по мере необходимости. В частности, на услугу «Индивидуальное социально-психологическое консультирование» чиновники готовы выделить 232,9 руб. в год. На обучение семьи навыкам помощи тяжелобольному родственнику — 155,24 руб. в год. На «социально-психологический патронаж», а фактически — помощь ребенку, закладывается максимум 349,36 руб. в месяц, или 4192 руб. в год.

«Мы вынуждены пять раз в неделю ходить к платным коррекционным специалистам, — рассказала на странице фонда Оксана Койнова, жительница Первоуральска и мама двоих детей, у одного из которых инвалидность. — В месяц это около 18 тысяч рублей. По выданным нам ИППСУ почти невозможно получить полноценную поддержку. Я подала заявление на пересмотр. Но мне заявили, что не будут ничего менять, хотя ИППСУ мне выдавали до принятия приказа. А значит, я могу претендовать на полную помощь. Прокурор сказала прямо: «Нарушений в деле не вижу».

Александрина Хаитова. Фото: фонд «Я особенный»

«Утверждение приказа означает, что детям с инвалидностью и нарушением социальной адаптации отныне можно не надеяться на качественную регулярную помощь со стороны государства, — пояснила Александрина Хаитова, президент благотворительного фонда «Я особенный». — Высококвалифицированные специалисты не смогут работать за мизерные расценки. Соответственно, с большой долей вероятности сократится количество негосударственных центров, которые работают с особенными детьми. При этом в государственных центрах помощь будет оказываться лишь 1‒2 раза в год в виде кратких курсов реабилитации.

Более того, часто в малых городах такие центры даже не укомплектованы необходимыми профильными специалистами. В случае же с детьми с ментальными нарушениями это абсолютно неэффективная форма помощи, ведь с такими ребятами любые навыки и знания закреплять нужно на постоянной и интенсивной основе. Согласно мировым исследованиям, это не менее 40 часов в месяц».

В минсоцполитики Свердловской области ответили, что сокращение видов социальных услуг не предусмотрено, а периодичность, установленная в приказе, сформирована на основании «предложений, выработанных в ходе проведения различных круглых столов и профессиональных дискуссий».

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

—