В США анонсировали санкции против России по поставкам технологий
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США и их партнеры по Группе семи планируют к 24 февраля ввести новые санкции в отношении России, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.
Она пояснила, что санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования, информирует ТАСС.
Нуланд добавила, что ограничения коснуться тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции.
Ранее ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против РФ из-за вопроса поставок каучука.
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