 

В США анонсировали санкции против России по поставкам технологий

17.02.2023, 4:20, Новости дня
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США и их партнеры по Группе семи планируют к 24 февраля ввести новые санкции в отношении России, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.

Она пояснила, что санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования, информирует ТАСС.

Нуланд добавила, что ограничения коснуться тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции.

Ранее ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против РФ из-за вопроса поставок каучука.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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