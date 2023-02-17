Замглавы Госдепартамента США Нуланд: Соединенные Штаты помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания»

У Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания», выразила мнение заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги на посвященном конфликту в Украине семинаре Нуланд заявила, что даже если в Украине будет достигнут «справедливый мир», у Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, передает ТАСС.

Заместитель госсекретаря США сообщила о необходимости поддерживать Украину на долгосрочной основе в строительстве интегрированной системы противовоздушной обороны, высококлассных сил пограничной обороны, а также в обеспечении возможности осуществлять патрулирование «в их морях».

Нуланд заверила, что США не забывают о тех боях, которые вооруженные силы Украины ведут сейчас и которые, как считают в Госдепе, активизируются весной. Вместе с этим она сообщила, что США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания».

Замглавы Госдепартамента США выступила с утверждением, что, когда бои прекратятся, как бы они ни прекратились – по причине истощения одной из сторон на поле боя или же достижения поставленных целей, либо дипломатического решения конфликта – никто не должен думать, что это по-настоящему завершилось, пока не изменилась политика России.

Напомним, в прошлую среду экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что Украина уже может обладать ядерным оружием.

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