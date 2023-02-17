Нуланд: Конфликт в Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США

Конфликт в Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для РФ стратегическим поражением, передает ТАСС.

Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.

Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.

В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель РФ заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния РФ и НАТО на Украине.

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