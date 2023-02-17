WSJ – США нечем сдерживать растущий ядерный потенциал Китая

При нынешних темпах модернизации американского ядерного арсенала США не готовы сдерживать растущую ядерную угрозу со стороны Китая, пишет The Wall Street Journal. Пентагон успевает лишь заменить существующее оружие, и его запасы недостаточно велики, чтобы одновременно противостоять РФ и КНР. Система ядерного паритета устарела и была нацелена прежде всего на Россию, когда считалось, что Китай будет располагать лишь парой сотен ядерных ракет. Однако теперь американское военное ведомство прогнозирует, что к концу десятилетия у Пекина их будет не менее тысячи.



AP

В этом месяце Пентагон сообщил, что у Китая сейчас больше пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, чем у США. Это последнее свидетельство того, что Китай движется к ядерному паритету с Соединёнными Штатами, если не к превосходству над ними. В дополнение к масштабному наращиванию своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Китай рекордными темпами производит ядерные боеголовки. После недавнего пополнения вооружённых сил страны стратегическим бомбардировщиком Китай теперь располагает полной ядерной триадой, в которую также входят баллистические ракеты, размещённые на подводных лодках, пишет The Wall Street Journal.

Одновременно с этим КНР совершенствует свои региональные ядерные ракеты, которые могут достичь Гуама, где находится критически важный американский военный объект в Индо-Тихоокеанском регионе. Пекин также опробовал технологии, которых нет в наличии ни у Москвы, ни у Вашингтона — систему фракционной орбитальной бомбардировки. Как отмечает автор статьи, США не готовы сдерживать растущую ядерную угрозу Китая. Нынешняя структура США была разработана более десяти лет назад и основана прежде всего на необходимости сдерживания России. В то время считалось, что Китай будет располагать лишь парой сотен единиц ядерного оружия, однако сейчас Пентагон прогнозирует, что к концу десятилетия у Пекина их будет не менее тысячи.

США модернизируют свой ядерный потенциал, успевая лишь заменить существующее оружие, а его запасы недостаточно велики, чтобы одновременно противостоять РФ и Китаю — тем более с учётом возможного расширения военного сотрудничества между ними. Для укрепления своих ядерных сил обозреватель The Wall Street Journal призывает Пентагон сосредоточиться на увеличении размера ядерного арсенала, его своевременного и качественного совершенствования, а также создания необходимых возможностей сдерживания «уникальной китайской угрозы», которая отличается от российской.

Для осуществления таких шагов автор предлагает расширить планы закупок для уже существующих программ ядерной модернизации, в том числе для ракет Sentinel, подводных лодок класса Columbia и бомбардировщиков B-21. Более того, США должны предпринять шаги по внедрению технологий, позволяющих добавлять больше боеголовок к существующим ракетам, а также ускорить разработку крылатой ракеты морского базирования с ядерным вооружением.

На сегодняшний день ядерная программа США не может реагировать на изменения геополитической обстановки в разумные сроки. К примеру, этап проектирования будущей боеголовки W93/Mark 7 займёт не менее 12 лет. Кроме того, до 2030 года США не смогут разрабатывать плутониевые шахты, необходимые для изготовления дополнительных боеголовок. Такое положение дел могло быть терпимым до того, как Китай приступил к резкому наращиванию своих сил, которые теперь стали представлять собой угрозу для США, резюмирует The Wall Street Journal.