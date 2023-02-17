Зловредные шары

Как китайские воздушные шпионы сорвали попытки американо-китайской нормализации.

Продолжает раскручиваться внешнеполитический инцидент с китайским аэростатом, сбитым американской ракетой 4 февраля, после недельного пролета над территорией Соединенных Штатов на высоте 18‒20 км.

В течение минувшей недели в воздушном пространстве Северной Америки (над США и Канадой) были сбиты еще три воздушных объекта. В то время как официальные лица США воздерживались от каких-либо выводов, премьер-министр Канады Джастин Трюдо пояснил на пресс-конференции в понедельник, что «в этом есть какая-то закономерность». Обнаружение китайского аэростата привело к отмене в последнюю минуту поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, и остается неясным, будет ли она перенесена и когда состоится. «Мы по-прежнему открыты для разговоров, дискуссий и переноса нашей поездки в Пекин, когда условия будут подходящими», — пояснила на пресс-конференции заместитель госсекретаря Венди Шерман. За визитом госсекретаря в КНР должна была последовать поездка министра финансов Джанет Йеллен. Эта поездка также сейчас под вопросом.

В свою очередь,

власти Китая обвинили США в активном использовании воздушных шаров-шпионов. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге заявил, что с начала прошлого года в воздушном пространстве Поднебесной зафиксированы более 10 несанкционированных пролетов американских высотных аэростатов.

«Нередко американские воздушные шары незаконно проникают в воздушное пространство других стран. США должны сначала задуматься о себе и изменить курс, а не очернять другие страны», — отметил спикер внешнеполитического ведомства КНР.

Китайские СМИ передали, что прямо сейчас над территорией страны замечен неизвестный летающий объект. Власти восточной провинции Шаньдун предупредили местных рыбаков о том, что они готовятся сбить объект, который был обнаружен над водами вблизи прибрежного города Жичжао.

В сообщениях не было подробностей об объекте, например, на вопрос журналистов, откуда, по мнению официальных лиц, он мог возникнуть, спикер Ван не ответил.

Китайский аэростат, сбитый американскими военными. Фото: Zuma TASS

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, в свою очередь, опроверг обвинения Пекина. «Мы не запускаем воздушные шары-разведчики над Китаем», — сказал он.

Между тем продолжается сбор фрагментов воздушного шара, сбитого в начале месяца над Южной Каролиной. Первоначально они были доставлены для экспертизы на объединенную экспедиционную базу Литтл-Крик в штате Вирджиния. СМИ сообщали также, что они будут анализироваться исследовательским центром ФБР на военной базе Куантико в окрестностях Вашингтона. Военные извлекли ключевую электронику, в том числе датчики.

«Поисковым экипажам удалось извлечь значительный объем обломков с места, включая все идентифицированные приоритетные датчики и электронные компоненты, а также большие участки конструкции»,

— говорится в заявлении Северного командования вооруженных сил США. Работы продолжаются, хотя плохая погода мешает подводным поискам. Пентагон сообщал, что по объемам аэростат сравним с тремя автобусами, он нес «полезную нагрузку датчиков и коммуникационного оборудования» размером с один автобус. Китай утверждает, что это был гражданский дирижабль, проводивший метеорологические исследования, которые из-за форс-мажорных условий (погода или технический сбой) «отклонился от курса».

Еще три воздушных объекта, сбитых после 4 февраля (последний по времени — в воскресенье над озером Гурон), по словам министра обороны Ллойда Остина, летели на более низкой высоте, были гораздо меньших размеров, и их обломки еще предстоит собрать. Белый дом отнесся максимально серьезно к проблеме и объявил о создании новой межведомственной группы для изучения объектов, хотя «они не представляли угрозы для людей на земле, не посылали никаких сигналов связи и не обладали маневренными или двигательными возможностями».

Фрагментоы воздушного шара, сбитого в начале месяца над Южной Каролиной. Фото: Zuma TASS

В течение недели после того, как Соединенные Штаты сбили предполагаемый воздушный шар-шпион, запущенный Китаем, министерство торговли США наложило санкции на пять китайских компаний и один научно-исследовательский институт, которые, по утверждениям Вашингтона, связаны с программой высотного наблюдения Пекина. Как пишет Newsweek, более половины новых компаний, в настоящее время подпадающих под экспортный контроль США, связаны с одним человеком — Ву Чжэ, 66-летним китайским ученым из Бэйханского университета, который может быть одним из главных мозгов, стоящих за «недооцененной стратегией» Пекина в отношении дирижаблей. Более 30 лет он занимался исследованием «ближнего космоса» — воздушного пространства выше маршрутов коммерческих авиалиний, но ниже орбиты спутника. Четыре года назад китайский профессор аэронавтики рассказал о новаторском полете беспилотного дирижабля над всем миром, в том числе над Северной Америкой, организованном его научной командой. Воздушный корабль Zuiyunhao, в переводе «охотник за облаками», был запущен 27 июля 2019 года, он летел на высоте 65 тысяч футов (около 20 км над уровнем моря), двигаясь с горизонтальной скоростью 9 метров в секунду.

Для США эта история несет ряд последствий. В отношениях с Китаем после встречи Байдена с Си Цзиньпинем на Бали в ноябре прошлого года здесь ждали ренессанса. Китайский лидер, оставшись на третий срок и тем самым отменив завет Дэн Сяопина о максимальном лимите в две пятилетки пребывания во главе страны, первоначально удивил Запад, когда заговорил о новом курсе на «открытость страны», подразумевавшем некую либерализацию. Теперь в Вашингтоне эти ожидания попритихли. Вернулась привычная напряженность, вызванная длинным списком взаимных проблем и претензий: торговыми войнами, проблемой Тайваня, ростом военной мощи Китая, экспансией в прибрежных водах, обвинениями в нарушении прав меньшинств и т.д. и т.п.

Китай не смолчал, когда американский истребитель F-22-Раптор сбил шар. Отношения снова на развилке. Хотя, как пояснил американский президент в недавнем послании «О положении в стране», конкуренция с Китаем не должна смениться конфронтацией.

Фото: AP / TASS

Для Байдена тот факт, что китайский аэростат летел над Америкой в течение недели, зависал некоторое время над Монтаной, над возможно действующими военными шахтами для запуска ядерных ракет, стал поводом для обвинений в трусости перед Китаем, пассивности и невозможности исполнять обязанности главнокомандующего. Несколько дней Байден отмалчивался, игнорируя вопросы своего пресс-пула. Задержку с атакой на китайский объект президент позже объяснил советом военных дождаться, когда дирижабль достигнет вод Атлантики: это не приведет к случайным жертвам и разрушению объектов инфраструктуры и сохранит в лучшем состоянии предполагаемое шпионское оборудование. Во время пролета китайского шара над Америкой часть республиканских законодателей из числа «патриотов»-трампистов вволю попиарилась, размещая свои фото с личными винтовками, из которых они якобы намеревались сбить враждебный воздушный шар. Дальность объекта в 18 км их не смущала.

Появившиеся сообщения о том, что еще три воздушных объекта были отмечены над США в годы Трампа, а один ранее — в начале президентства Байдена, вызвали в СМИ бурную дискуссию о готовности Пентагона противостоять угрозе.

Брифинг для членов Конгресса с подробностями инцидентов и ответами военных на вопросы законодателей назначен на 15 февраля.

Есть и еще одна проблема, которая должна решаться международными соглашениями и обсуждаться на уровне ООН. Как напоминает издание Wall Street Journal, государства контролируют высоту над собой в пределах 18 км. Все три объекта, сбитые в минувшие выходные над США и Канадой, находились внутри этого воздушного пространства, которое также простирается до международно признанных морских границ каждой страны в 12 милях от берега. Но для высоты выше — просто не существует международных соглашений. Это так называемая «темная зона», где нет международного консенсуса относительно того, какая страна обладает контролем, если таковой вообще имеется.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Zuma TASS

Спутник-шпион, выведенный на орбиту, является по умолчанию объектом, уничтожение которого предполагает серьезный международный конфликт. Так повелось с 1957 года, когда СССР вывел первый спутник Земли. Космическая орбита, получается, «общая территория человечества». В том числе для разведывательных целей.

А как быть с аэростатами в спорном пространстве, которые хоть и больше подвержены ветрам, но, как и спутники, могут получать с земли изображение высокой четкости и зависать над участками поверхности дольше спутников и хуже наблюдаться с земли?

Эксперты-правоведы уже давно обеспокоены угрозами безопасности, создаваемыми растущим числом воздушных объектов на больших высотах. Страны с передовыми космическими программами, в том числе США и Китай, заблокировали попытки распространить суверенитет нации на ближний космос, согласно протоколу заседания органа Организации Объединенных Наций, изучающего этот вопрос. Они выбрали свободу управлять своими воздушными объектами без ограничений, пишет WSJ. Ирония в том, что в этом вопросе Вашингтон и Пекин — в одной лодке.

Утверждения США о том, что Китай эксплуатировал целый флот воздушных шаров-шпионов более чем в 40 странах, возобновили дебаты по поводу управления воздушным пространством над высотами, которые превышают полеты коммерческих и военных самолетов.

Этот вопрос снова будет включен в повестку дня заседания Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, которое состоится в следующем месяце и, если страны договорятся между собой, поможет создать нормативно-правовую базу. Интересно, какую позицию займут США в этот раз?

Александр Панов,

собкор «Новой газеты» в Вашингтоне

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