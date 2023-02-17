В Белом доме сообщили о внеплановом выступлении Байдена

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17.02.2023, 2:55, Новости дня
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Президент США Джо Байден выступит с внеплановым заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в небе над США, следует из обновленного графика главы государства, который распространил Белый дом.

Выступление американского лидера не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам вечером предшествующего дня, информирует РИА «Новости».

Заявление запланировано в четверг на 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск).

Напомним, 10 февраля Вооруженные силы США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат. Кроме того, 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантикой. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат и заявил, что это был метеозонд.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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