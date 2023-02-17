 

ООН: Призывы исключить Россию из организации не способствуют миру на Украине

17.02.2023, 2:55, Новости дня
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В ООН считают, что призывы исключить Россию из организации не способствуют поиску мира на Украине, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«В качестве подтверждения: наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран (из ООН) способствует долгосрочному поиску мира», – цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Также американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения РФ из СБ ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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