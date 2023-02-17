Прибыльно, модно, конкурентно: как открыть маникюрный кабинет и выгодно ли это

Сфера нейл-арта в России активно развивается. Для того чтобы открыть маникюрный салон, придется вложить примерно 435 тысяч рублей. Чистая прибыль при этом может составить 100 000 руб. Еще более выгодным этот бизнес становится, если его открывает мастер маникюра, который сможет дополнительно еще и обучать новичков в своем салоне, получая прибыль с курсов.

Резюме проекта

Для реализации этого бизнес-плана можно арендовать помещение с площадью 30 м кв. Кабинет будет рассчитан на три места. Основными преимуществами этого направления являются: актуальность, невысокие вложения, постоянный спрос и отсутствие сезонности.

Такой бизнес выстраивается на двух критериях успеха: профессионализме мастеров и месторасположении. Инвестиции будут направлены на ремонт помещения, покупку оборудования и мебели, расходные материалы и оборотные средства.

За счет последних покрываются убытки на начальном этапе. Через 3 года можно рассматривать расширение бизнеса и спектр оказываемых услуг, так как тенденции в индустрии красоты постоянно меняются. Чистая прибыль при плановом объеме продаж составит примерно 100 000 руб. Выход на нее ожидается на седьмой месяц работы. В первый год рентабельность будет равна 27,8%.

Стоит ли

Сегодня в сфере индустрии красоты активно развивается маникюрный сервис. Открываются узкоспециализированные салоны, которые предоставляют исключительно услуги маникюра. Емкость рынка за последние 5 лет возросла на 111%. Объем рынка с каждым годом растет, но повышается и стоимость на услуги.

Как ожидают специалисты, рынок маникюрных услуг будет и дальше развиваться. Этому способствуют рост доходов населения, а также возникновение новых тенденций в моде. Спрос на услуги маникюрных салонов сегодня высок. Но этому рынку все же присущ высокий уровень конкуренции.

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Маникюрные салоны сегодня можно найти в разных районах города, а располагаются они практически везде – от кабинетов на дому до точек по оказанию услуг в торговых центрах. Несмотря на высокую конкуренцию, ниша маникюрных салонов все же заполнена не до конца. Это позволяет сделать вывод о том, что у начинающего предпринимателя в этой области будут большие возможности для развития. Даже в условиях экономического кризиса отмечается стабильный спрос на маникюрные услуги. Согласно опросу, только 1% женщин отказались от бьюти-процедур из-за повышения цен.

Как открыть бизнес

Прежде чем начинать работать, необходимо зарегистрировать бизнес и получить разрешительную документацию. Для ведения коммерческой деятельности придется зарегистрировать индивидуальное предпринимательство. Для открытия кабинета понадобится выписка из ЕГРИП, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимательства, разрешение СЭС, разрешение на ведение деятельности от пожарной службы, трудовые договоры с сотрудниками, договоры на дезинфекцию, вывоз мусора и утилизацию люминесцентных ламп, санитарные книжки мастеров.

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Продажи и маркетинг

Для роста и масштабирования бизнеса необходимо будет запустить рекламу. Она должна быть ориентирована на целевую аудиторию. Основные каналы продвижения: собственный сайт, листовки, флаеры, визитки, социальные сети. Эти каналы являются наиболее эффективными сегодня. Менее популярными все же считаются офлайн-каналы, ведь клиентам захочется посмотреть примеры работ и ознакомиться с ценами. Наибольшее внимание при продвижении следует уделять онлайн-рекламе.

Внутренние риски

Прежде чем открывать бизнес, необходимо предусмотреть все риски. Прежде всего, они могут быть внутренними. Например, могут возникнуть проблемы с персоналом. Сотрудники могут оказаться недобросовестными, устраиваясь в салон с желанием наработать свою клиентскую базу. Для того чтобы избежать таких ситуаций, следует придерживаться корпоративной культуры, которая будет предусматривать заключение договора на долгий период.

Еще одним немаловажным риском является потеря клиентской базы. Это может произойти, если уволится один или несколько хороших мастеров. Этот риск можно снизить, если стимулировать работников финансово.

Внешние риски

Проект может оказаться рискованным и из-за внешних рисков, например, высокого уровня конкуренции. Снизить этот риск можно, разработав маркетинговую стратегию. Кроме того, важно все время работать над формированием клиентской базы.

Еще один риск – потеря платежеспособного спроса. Если это происходит, нивелировать ситуацию можно снижением стоимости услуг и проведением акций.

Кроме того, очень важно предусмотреть ситуацию, когда может произойти потеря местоположения салона. Это происходит из-за расторжения договора аренды. Снизить этот риск возможно, если заключить договор долгосрочной аренды. Но здесь кроется еще один риск, который заключается в том, что вы никогда не можете быть уверены, что бизнес вас устроит, и вы будете заниматься им длительное время.