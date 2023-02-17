Уход за кожей с пребиотиками и пробиотиками – самый главный тренд 2023 года: что надо знать об этой эффективной тенденции

Каждый год приносит с собой какие-то новшества в сфере косметологии. Так, например, в 2023-м для ухода за кожей будут активно использоваться средства с пробиотиками и пребиотиками. Давайте разбираться, что это такое и есть ли от этого тренда какой-либо эффект.

Микробиом кожи

Осознав, насколько важен микробиом для нашего кишечника, эксперты в индустрии красоты начали исследовать в данном направлении и кожу. Наша дерма представляет собой сложную комбинацию многих микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибы и даже клещи), которые живут в симбиозе, называемом микробиомом кожи. Это звучит устрашающе, но на самом деле все совершенно естественно. Нарушение микробиома способно вызвать пагубные изменения в функции кожного барьера, что может привести к сухости, преждевременному старению и появлению прыщей.

Получается, что на поверхности кожи живут миллионы живых организмов, и это является очень важной информацией, влияющей не формирование ухода. Если микрофлору кишечника можно нормализовать различными препаратами, то почему бы аналогичным образом не воздействовать на кожу?

Что такое пробиотики в уходе за кожей

Пробиотики – это живые организмы, которые укрепляют кожный иммунитет и способствуют усвоению питательных веществ. Но нужно понимать, что ни одно косметическое средство не может содержать их в своем составе. Практически в каждом креме есть консерванты, которые попросту убьют эти живые микроорганизмы.

Тем не менее, средства по уходу за кожей последнего поколения содержат пробиотические ингредиенты, которые помогают восстановить микробиом кожи. Это лизаты и ферментированные экстракты, которые близки по составу к пробиотикам, но все-таки ими не являются.

Пребиотики в уходе за кожей

В то время как включение пробиотиков в состав косметики является скорее маркетинговым ходом, с пребиотиками все гораздо проще. Пребиотики представляют собой что-то вроде “удобрения”, которое создает благоприятную среду для роста полезной микрофлоры. Пребиотический уход за кожей может помочь сбалансировать ваш микробиом, что, в свою очередь, может уменьшить покраснение и воспаление, уменьшить признаки старения и сделать поверхность кожи более здоровой.

Большинство пребиотических продуктов по уходу за кожей содержат углеводы и сахара растительного происхождения, за счет которых живет микробиом кожи и пополняется полезными бактериями. Они особенно полезны тем, кто страдает от прыщей. Ключом к применению пребиотиков в нашей процедуре ухода за кожей является обеспечение правильного уровня pH для защиты естественного барьера от разрушения и проникновения через него внешних токсинов.

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При каких проблемах с кожей помогает такой уход

Если у вас нет никаких проблем с кожей, и она выглядит абсолютно здоровой, значит, ее микробиом в норме. Не нужно вмешиваться в него, дополнительно используя пробиотики и пребиотики. Это не просто бесполезно, но также может быть достаточно вредно.

Но когда микробиом кожи не сбалансирован, на коже могут проявляться различные воспалительные кожные заболевания, такие как акне и атопический дерматит. Пробиотики могут очень помочь в этом случае, поскольку они борются с этими специфическими бактериями, вызывающими дефекты. Также пробиотики и пребиотики помогают контролировать состояние кожи при таких проблемах, как экзема и розацеа.

Маски с пробиотиками и пребиотиками

Ранее уже говорилось о том, что создать косметику длительного срока хранения с живыми микроорганизмами практически невозможно. Но в косметологических салонах активно используются так называемые “живые” маски. Для их создания штаммы бактерий подвергаются ферментации. В итоге вырабатываются вторичные молекулы, полученные из пробиотиков. В результате клинических испытаний было доказано, что они имитируют действие живых бактерий, но при этом остаются довольно стабильными и устойчивыми к хранению при определенных условиях.

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Биоактивные вещества, полученные из пробиотиков, не только укрепляют кожный барьер для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды, которые могут вызвать преждевременное старение. Они также способствуют самовосстановлению кожи без дальнейшего раздражения или воспаления.

Есть ли будущее у такой косметики

Несмотря на то что пробиотический и пребиотический уход является очень свежей и малоизученной тенденцией, к которой многие относятся скептически, ученые смотрят на данный вопрос с оптимизмом. Они считают, что за пребиотиками будущее косметологии, ведь они могут помочь в решении большинства известных кожных проблем. Более того, есть некоторые наработки, которые пока что кажутся фантастическими. Это солнцезащитные средства, которые под воздействием ультрафиолета начинают синтезировать живые полезные микроорганизмы.

Эксперты считают, что это может быть ключом к здоровой коже, потому что пробиотики и пребиотики являются основой иммунитета. Активируя естественную защитную систему кожи и восстанавливая равновесие, они гарантируют устойчивость к различным негативным воздействиям окружающей среды. То есть, создают защитный барьер.

Прогнозируется, что в ближайшие годы количество косметологов, которые будут использовать пробиотики и пребиотики в уходе за кожей своих клиентов, существенно возрастет. Это особенно актуально для подростков, которые приходят с проблемой угревой сыпи.

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Стоит ли сейчас начинать использовать пробиотики и пребиотики

Уже сегодня на полках магазинов, а также в онлайн-маркетах можно встретить огромное количество косметических средств, в составе которых есть пробиотики и пребиотики. Только вот им еще вряд ли можно доверять, так как пока что не существует каких-то общепринятых технологий и стандартов, регламентирующих производство таких средств.

В качестве альтернативы вы можете искать средства, которые содержат в своем составе, например, экстракт овса или овсяное молоко. Они не так активны, как пребиотики и пробиотики, но все-таки помогают сбалансировать микробиом кожи и насытить ее питательными липидами.

Можно ли помочь микробиому без пробиотиков и пребиотиков

Даже если в вашем арсенале пока нет инновационных ухаживающих средств, вы все равно можете помочь своей кожи. Главное – отказаться от чрезмерного очищения и использования чрезмерно агрессивных продуктов. Старайтесь избегать средств, в составе которых много искусственных компонентов (красителей, ароматизаторов, парабенов, консервантов и так далее), нарушающих микрофлору. Если вы беспокоитесь о здоровье своего микробиома, подумайте о переходе на более мягкий и натуральный уход

Забудьте о том, что с юных лет вас учили интенсивно очищать кожу два раза в день. Стремясь сделать ее чистой, вы параллельно избавляетесь от полезных бактерий и уничтожаете естественный липидный слой. Умываться с пенкой достаточно один раз в день (вечером). Пилинги допустимо использовать не чаще раза в неделю (и то в тех случаях, когда в этом есть необходимость).

Народные средства

В принципе, для микробиома кожи полезны те же продукты, что и для микрофлоры кишечника. Например, кисломолочные. Возьмите за правило периодически делать маски из кефира, сметаны, творога, простокваши, сливок, йогурта и так далее.

Для начала проведите пробную процедуру и оцените результат. Если понравилось состояние кожи, можете продолжать. Если возникли какие-то негативные реакции (сыпь, зуд, покраснение), лучше отказаться от такого ухода.