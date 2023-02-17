Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Высоцкого

Гений советского искусства Владимир Высоцкий получил всенародную любовь на долгие годы. Его поэтические строки, а также бардовские песни и яркие кинороли — бесценное наследие ушедшей эпохи СССР. Фильмы “Место встречи изменить нельзя”, “Вертикаль”, “Хозяин тайги” и другие картины с участием артиста можно пересматривать бесконечно.

Хорошо ли вы знакомы с творчеством Высоцкого? Пройдите тест и узнаете наверняка.