 

Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Высоцкого

17.02.2023, 2:05, Разное
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Гений советского искусства Владимир Высоцкий получил всенародную любовь на долгие годы. Его поэтические строки, а также бардовские песни и яркие кинороли — бесценное наследие ушедшей эпохи СССР. Фильмы “Место встречи изменить нельзя”, “Вертикаль”, “Хозяин тайги” и другие картины с участием артиста можно пересматривать бесконечно.

Хорошо ли вы знакомы с творчеством Высоцкого? Пройдите тест и узнаете наверняка.


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