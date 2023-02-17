 

Студия Warner Bros. заявила об отсутствии планов снимать «Гарри Поттер и Проклятое дитя»

17.02.2023, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», продолжив серию фильмов по книгам Джоан Роулинг, сообщила британская газета Daily Mirror.

Издание напомнило о нежелании актера Дэниэла Рэдклиффа возвращаться к образу, который он много лет воплощал на экране, передает ТАСС.

Ранее британская «Сан» со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что продюсеры Warner Bros. заинтересованы в экранизации пьесы, которая идет в Лондоне с 2016 года, в ней рассказывается о приключениях детей героев основной серии книг. По данным издания, продюсеры надеются снять сразу два фильма по сюжету пьесы.

Ранее все фильмы о Гарри Поттере стали недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02.21 / “Джейми – полный придурок”. Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения

10.08.20 / Ирена Понарошку развелась с мужем

02.08.20 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

03.01.22 / Корогодский: Я в месяц трачу под $100 тыс.

17.01.22 / За прошлые сутки боевики только раз нарушили перемирие, но ранили украинского военного – штаб ООС

30.06.21 / Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

26.12.20 / Помощь в рамках акции #МыВместе получили свыше 4,6 млн человек

20.09.20 / Глава Минфина Украины: Мы постепенно выходим из долговой ямы

06.11.21 / Саакашвили голодает 37-й день. Адвокат заявляет, что он в тяжелом состоянии, “ожидается коллапс”

03.01.22 / Цены фьючерсов на газ в Европе почти достигли отметки в 1000 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика