 

Студия Warner Bros. заявила об отсутствии планов снимать «Гарри Поттер и Проклятое дитя»

17.02.2023, 1:31, Новости дня
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Американская киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах экранизировать пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», продолжив серию фильмов по книгам Джоан Роулинг, сообщила британская газета Daily Mirror.

Издание напомнило о нежелании актера Дэниэла Рэдклиффа возвращаться к образу, который он много лет воплощал на экране, передает ТАСС.

Ранее британская «Сан» со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что продюсеры Warner Bros. заинтересованы в экранизации пьесы, которая идет в Лондоне с 2016 года, в ней рассказывается о приключениях детей героев основной серии книг. По данным издания, продюсеры надеются снять сразу два фильма по сюжету пьесы.

Ранее все фильмы о Гарри Поттере стали недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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