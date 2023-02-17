 

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции: Число погибших в результате землетрясений увеличилось до 38044 человек

17.02.2023, 1:31, Новости дня
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Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тыс. человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Как информировало ведомство, согласно последней информации, в общей сложности 38044 человека погибли в результате землетрясений в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге, передает ТАСС.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщили, что с момента первого землетрясения в регионе произошло более 4,7 тыс. повторных подземных толчков.

Тем временем Анатолийское агентство сообщило, что в пятницу, на 11-е сутки после разрушительных землетрясений, спасатели вытащили из-под завалов на юго-востоке Турции 12-летнего ребенка – мальчик по имени Осман был спасен на 260-й час поисково-спасательных работ. Кроме того, на 258-й час поисково-спасательных работ спасатели вытащили из-под завалов женщину по имени Неслихан Кылыч.

Накануне на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение. Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали тысячи афтершоков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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