 

Продажи седанов Kaiyi E5 калининградской сборки начнутся в РФ в марте

17.02.2023, 1:00, Разное
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Новый седан Kaiyi E5 в скором времени появится в продаже на российском рынке.

Напомним, серийное производство автомобилей налажено на заводе «Автотор». Первые экземпляры появятся на рынке в следующем месяце. В настоящее время в компании приступили к приему заказов на открытие дилерских центров. Технические параметры Kaiyi E5 для РФ пока не называют. Вместе с тем эксперты предполагают, что модель ничем не будет отличаться от предшественников.

Под капотом могут использовать 1,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 156 л.с. мощности. Модель получит комплектации с механической коробкой передач или вариатором. Остальные характеристики пока не раскрыты.


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