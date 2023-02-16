 

В Пентагоне подтвердили падение вертолёта «Чёрный ястреб» в штате Алабама

16.02.2023, 19:20, Разное
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В штате Алабама в четверг потерпел крушение вертолёт Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk, передаёт NBC. По информации канала, в результате столкновения погибли оба члена экипажа вертолёта. Причина аварии на данный момент не известна.

Добрый вечер! Сегодня мы начинаем наш выпуск со срочной новости: в округе Мэддисон, что в штате Алабама, неподалёку от города Хантсвилл потерпел крушение вертолёт Black Hawk.

Момент крушения запечатлела камера наружного наблюдения, размещённая на одном из частных домов неподалёку — вертолёт видно справа, он камнем падает с неба, а затем с места его падения начинает подниматься огромное облако дыма.

Официальные лица подтвердили, что в крушении никто не выжил. Насколько нам известно на данный момент, на земле никто не пострадал.

А я выхожу на связь с корреспондентом NBC в Пентагоне Дэном де Лусом, который подробнее расскажет нам о случившемся. Дэн, что вы можете нам сообщить?

ДЭН ДЕ ЛУС, корреспондент NBC News по вопросам мировой безопасности: К сожалению, нам известно лишь, что речь именно о вертолёте UH-60 Black Hawk. Он упал рядом с Хантсвиллом. Вертолёт относился к Национальной гвардии США.

Что послужило причиной крушения — техническая неисправность или погодные условия — пока не известно; вместе с тем, нам удалось установить, что, к сожалению, в результате крушения погибли оба члена экипажа, находившиеся на борту.

Сейчас на место крушения прибыли экстренные службы. Насколько мы знаем на данный момент, по предварительным данным, на земле никто не пострадал, так ведь?


ДЭН ДЕ ЛУС: Да, данных о том, что в результате крушения пострадал кто-то кроме экипажа, нет. И, конечно, есть ужасные кадры, которые попали на камеру, установленную на двери одного из домов.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2023 года.


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