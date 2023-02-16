 

France 3 – инфляция заставила французов отказываться от овощей и фруктов

16.02.2023, 23:43, Разное
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Жители Франции стали покупать меньше фруктов и овощей, которые из-за инфляции за год подорожали на 9,8% и 4,6% соответственно, пишет France 3. Для сокращения расходов телеканал советует покупать на рынке по дешёвке нераспроданные товары, а также отдавать предпочтение местным и сезонным продуктам.

Французы перестали покупать фрукты и овощи, на которые взлетели цены. За год овощи подорожали на 9,8 процентов, а фрукты — на 4,6 процента. Для Рошель, которая работает сиделкой, становится всё сложнее покупать продукты.

РОШЕЛЬ: До этого цены на рынке… Я часто покупаю продукты на рынке. Раньше там были приемлемые цены, действительно приемлемые. Удавалось заполнить корзину овощами и фруктами на 10 евро. А сейчас на рынке нужно потратить 3540 евро. Это перебор.

Как же по-прежнему есть свежие продукты и не разориться? Например, на этом рынке в Марселе по понедельникам торговец фруктами и овощами распродаёт по дешёвке непроданные в выходные товары.

ЙОНИ АБИТБОЛЬ, продавец овощей и фруктов в Марселе (департамент Буш-дю-Рон): Сегодня все овощи по 1,89 евро. Это понедельничная скидка.

В 800 км отсюда в стасбургской деревне местные овощи выращивают в теплицах и продают здесь же в магазинах. Иногда продукты стоят дороже, но только если их плохо покупают.

ФРАНЦУЖЕНКА: Если покупать, как здесь, 7 килограмм, оно того стоит.

Другая хитрость — отдавать предпочтение местным и сезонным продуктам.

КОРИНН МОРЕ, управляющая магазином фермы Море в Дорлишеме (департамент Нижний Рейн): Например, капусту сейчас выращивают у нас, поэтому один кочан стоит 1,9 евро. А одной капусты без проблем хватит на четырёх.

Наконец, могут ли в супермаркетах встречаться низкие цены? Правительство рассчитывает ввести антиинфляционную корзину, куда будут входить 50 продуктов, в том числе пять фруктов и овощей. Они должны появиться в продаже с начала марта.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2023 года.


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