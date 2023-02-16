В Россию привезли новые пикапы Mitsubishi L200 2023 года

Новый японский пикап Mitsubishi L200 появился в продаже у российских дилеров.

Стоимость данного автомобиля достигает 2,3 млн рублей. В данной комплектации применили 2,4-литровый бензиновый агрегат на 152 л.с. мощности. Автомобиль получит систему полного привода и механическую трансмиссию. Покупателям в Астрахани доступна версия с дизельным мотором на 181 л.с. мощности. Модель продается за 2,7 миллиона рублей.

В свою очередь, японский пикап Mitsubishi L200 ранее поставлялся к официальным дилерам, однако с недавнего времени поставки техники прекращены, а потому доставкой автомобилей занимаются частные компании.