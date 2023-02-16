 

Внедорожник Chery Tiggo 8 Pro превращается в гибрид с тремя двигателями

16.02.2023, 23:40, Разное
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Новый полуэлектрический внедорожник Chery Tiggo 8 Pro появится в продаже в Китае уже в текущем месяце.

Покупатели смогут приобрести автомобиль с тремя электромоторами, которые суммарно выдают 326 л.с. мощности. Начальная цена внедорожника достигает 175 тысяч юаней. В гибридной версии применили более яркие детали на кузове, по которым можно отличить электрическое исполнение автомобиля. В базовой версии установили 1,5-литровый мотор и два электродвигателя.

В салоне Chery Tiggo 8 Pro установлена цифровая приборная панель, а также крупный мультимедийный дисплей. Также указано, что новинка предполагает улучшенный функционал и расширенные системы безопасности. Пока остальные детали о новом китайском внедорожнике Chery Tiggo 8 Pro умалчиваются производителем.


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