Внедорожник Chery Tiggo 8 Pro превращается в гибрид с тремя двигателями

Новый полуэлектрический внедорожник Chery Tiggo 8 Pro появится в продаже в Китае уже в текущем месяце.

Покупатели смогут приобрести автомобиль с тремя электромоторами, которые суммарно выдают 326 л.с. мощности. Начальная цена внедорожника достигает 175 тысяч юаней. В гибридной версии применили более яркие детали на кузове, по которым можно отличить электрическое исполнение автомобиля. В базовой версии установили 1,5-литровый мотор и два электродвигателя.

В салоне Chery Tiggo 8 Pro установлена цифровая приборная панель, а также крупный мультимедийный дисплей. Также указано, что новинка предполагает улучшенный функционал и расширенные системы безопасности. Пока остальные детали о новом китайском внедорожнике Chery Tiggo 8 Pro умалчиваются производителем.