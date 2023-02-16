Депутат Ямпольская: Нормативные словари, справочники для замены иностранных слов на русские аналоги появятся к 2025 году
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Вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари и справочники, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Ямпольская сообщила, что в законопроекте указано, что с 2025 года появятся словари, справочники и грамматики эталонные. По ее словам, среди нормативных словарей, справочников и грамматик будут и словари иностранной лексики, имеющей и не имеющей общеупотребительных аналогов, передает РИА «Новости».
Глава комитета Госдумы по культуре отметила, что это очень серьезный труд для больших научных коллективов. По словам Ямпольской, выяснять, какие слова и на что будем заменять, будем после появления словарей. Она также добавила, что за соблюдением закона будет следить правительство.
Ранее в четверг Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке.
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