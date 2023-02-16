 

Депутат Ямпольская: Нормативные словари, справочники для замены иностранных слов на русские аналоги появятся к 2025 году

16.02.2023, 23:16, Новости дня
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Вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари и справочники, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Ямпольская сообщила, что в законопроекте указано, что с 2025 года появятся словари, справочники и грамматики эталонные. По ее словам, среди нормативных словарей, справочников и грамматик будут и словари иностранной лексики, имеющей и не имеющей общеупотребительных аналогов, передает РИА «Новости».

Глава комитета Госдумы по культуре отметила, что это очень серьезный труд для больших научных коллективов. По словам Ямпольской, выяснять, какие слова и на что будем заменять, будем после появления словарей. Она также добавила, что за соблюдением закона будет следить правительство.

Ранее в четверг Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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