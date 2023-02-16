 

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о новом землетрясении магнитудой 5,1 на юго-востоке страны

16.02.2023, 23:16, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на юго-востоке Турции, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море и находился на удалении около 5 км от турецкого побережья, в районе провинции Хатай. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, передает ТАСС.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, за которыми последовали сотни афтершоков, в результате, по последним данным, погибли более 36 тыс. человек, свыше 108 тыс. человек пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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