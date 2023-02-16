Скандалы: Политолог Елисеева назвала странным решение назначить на «прямую линию» вице-губернатора Казарина

Политолог и публицист Наталия Елисеева высказалась о «прямых линиях» губернатора Петербурга Александра Беглова.

Она отметила, что провальные трансляции связаны с нежеланием градоначальника вести диалог с горожанами. Напомним, что 16 февраля запланирована новая «прямая линия» с участием вице-губернатора Станислава Казарина. Чиновник ответит на вопросы, которые касаются цифровизации и развития садоводства. Однако неизвестно, будет ли задействован в мероприятии сам Беглов.

Эксперт подвергла критике решение градоначальника доверить эту работу Казарину. Она отметила, что это выглядит странно.

«Сам Беглов сообщил, что теперь в таких прямых линиях, в общении с петербуржцами, будут принимать участие его профильные замы. Первым был назначен Казарин, не особо, во-первых, популярный. А во-вторых, у него такое вот направление нестандартное. То есть, с одной стороны, это работа Комитета по связи, а второе — управление по развитию садоводства и огородничества. Странный, скажем, так выбор», — заявила Елисеева.

Политолог подчеркнула, что компетенция Казарина нестандартна. Она выразила надежду, что чиновник сможет ответить на вопросы петербуржцев.

«Беглов и его команда до сих пор не решили вопросы с тем, как выстраивать общение и диалог с жителями Санкт-Петербурга», — подвела итог эксперт.

Ранее СМИ писали , что жители Северной столицы призвали Беглова разобраться с уплотнительной застройкой мегаполиса. Вместо этого градоначальник принял решение посвятить «прямую линию» садоводству.

Илья Орешкин