 

Мнение: Ваша собственность повисла на волоске

16.02.2023, 22:49, Разное
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В связи с “закрытием” Реестра недвижимости (см. предыдущий пост) сразу возникнет, конечно же, масса забавнейших коллизий. Особенно при том, что уже давно у нас в РФ всё делается по “выпискам” из этого самого Реестра, которые можно было просто получить по интернету, БЕЗ ПЕЧАТИ – и это вполне принималось всеми сторонами сделок. А все бумажные “сертификаты” недвижимости давно похерены и не действуют.

А теперь, по новому закону, данные о собственнике недвижимости могут быть обнародованы (дана выписка) ТОЛЬКО в том случае, если сам собственник недвижимости дал на это согласие. И иначе – никак! Представим себе ситуацию, что вас каким-то образом “выписали” из Реестра – из собственников вашей квартиры. И вот – пришли покупатели, кто-то ее уже покупает. Вы, естественно, первым делом бросаетесь в Реестр – что такое, а кто ж собственник, если не вы?? А вам – кукиш: говорить НЕ ВЕЛЕНО. И всё. Вы теперь – не собственник, прав у вас никаких нет, а кто собственник – вам не скажут.

Разве не красота? С 1 марта – во всех городах и деревнях страны!

Источник: Размышления вольного социолога


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