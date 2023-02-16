Чой-та летает?! – Личное мнение
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С большим интересом слежу за шарами, цилиндрами и даже восьмиугольниками, летающими по всему миру. Точнее, за реакцией людей на эти непонятные и даже чуть загадочные явления.
https://t.me/lenamiro/12940
Самая популярная в соцсетях версия — это пришельцы. Ну, как же, логика тут такая — если не пришельцы, то кто?
Действительно, больше же некому! Собрались, значит, инопланетяне в далёкой-далёкой галактике и придумали, чтобы над нами летать.
С какой целью? Этого не понять, потому что цель явно инопланетная и нам вряд ли доступна. А может, и цели нет — просто им не сидится дома. Думали-думали и придумали, чтобы развеяться — собираем штанишки и летим на Землю! Как зачем? Потому что!
И вот такие чрезмерно развитые инопланетяне, бороздящие на раз-два просторы Вселенной, дают себя сбить.
Смех-смехом, но удивили результаты опроса — вы серьёзно? Если серьёзно, то успокойтесь — инопланетян нет, мы одни во Вселенной. А летающие штуковины в небе — да тут объяснений десятки.
Расскажите, что думаете. Верите в инопланетную жизнь?
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Источник: Лена Миро
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