Полковник Макгрегор – РФ не стала «мировым изгоем», но США боятся это признать

Тезисы о России, которыми оперирует американское военное начальство, не соответствуют реальности, заявил полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Judging Freedom. Ко всему, что говорят в администрации Байдена о Москве, нужно относиться критически; причём часто эти слова о РФ справедливы в отношении Украины, подчеркнул он.

Генерал Милли стоял рядом с министром Остином, когда сделал несколько комментариев, которые мы показали несколько минут назад. Вам лучше присесть, господин полковник! Он говорит: «Россия проиграла». Давайте послушаем.

МАРК МИЛЛИ, председатель Объединённого комитета начальников штабов: НАТО и его коалиция сильны как никогда, а РФ сейчас — мировой изгой. Мир по-прежнему вдохновлён украинской смелостью и стойкостью. Короче говоря: РФ проиграла. Они проиграли в стратегическом, оперативном и тактическом плане. И они платят огромную цену на поле боя.

Каково ваше мнение, господин полковник?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США: Он весьма неплохо оперирует тезисами Джейка Салливана! К сожалению, ни один из них не соответствует реальности. РФ едва ли стала изгоем — будь оно так, её экономика лежала бы в руинах, однако там всё идёт как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших союзников в Европе. Но даже там в системе полно трещин. В остальном я думаю, что бы вам ни говорили про русских, вам нужно развернуться и применить это к украинцам. Они говорят об отсутствии боевого духа, командования, плохом уровне подготовки и прочем — сейчас это не применимо к России, в отличие от Украины. Это очень грустно, это трагедия, и, как вы отмечали, мы все предвидели это. Но никто не готов подняться, и признать это, и попросить о начале переговоров с русскими, а жаль.

Видите ли вы некие признаки трансформации? Эти комментарии господина Милли были столь вымученными, они оказались полностью противоположны тому, что он говорил полгода назад, пока его не одёрнули. Что он получает от этих слов? Я не могу представить, что серьёзные профессиональные люди, такие как вы или другие генералы и полковники, которые работают на него, всерьёз воспринимают то, что он сказал. Тем не менее он заявил это, выступая перед международной аудиторией, это транслировалось по всему миру. Видео, которое мы только что показали вам, вчера видел весь мир.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США: Будем честны, господин судья. Вся нынешняя администрация растеряла всякую авторитетность по целому спектру вопросов за последние несколько месяцев. Всё, что они говорят, необходимо воспринимать крайне скептически. Генерал Милли чётко дал понять, что он придерживается левых взглядов, он часть этой администрации, он скажет всё, что они хотят, и точка. Вас беспокоит профессиональная добросовестность и всё такое, но это не имеет к нему отношения. У него иной образ будущего. Нужно помнить, что есть куча богатых «левых» олигархов, которые обеспечивают таких людей, когда они уходят на пенсию. Цель тут состоит в том, чтобы отвечать критериям: «Пожалуйста, вознаградите меня, когда я уйду на пенсию!», вот и всё.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2023 года.