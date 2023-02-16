Subaru начнет прием заказов в Японии на новую Subaru Impreza 2 марта 2023 года

Японский автогигант Suzuki в скором времени начнет продажи нового хетчбэка Suzuki Impreza на местном рынке.

Сообщается, что местные дилеры начнет принимать заказы на новую модель уже через 2 недели. Официальная премьера модели Impreza состоялась в конце прошлого года на выставке в Лос-Анджелесе. Кроме того, новый экземпляр отличается формой головной оптики, мультимедийным комплексом и качественными материалами отделки. Под капотом Impreza в базовой версии установили 2-литровый агрегат на 152 л.с. мощности.

Также здесь доступна версия с 2,5-литровым двигателем на 185 л.с. Автомобиль получит исключительно вариатор во всех комплектациях. В хетчбэке Impreza предусмотрели улучшенную систему полного привода с электронным управлением вектором тяги.