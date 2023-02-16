 

Недолго осталось: разбитая болезнью Валерия поставила крест на карьере

16.02.2023, 21:57, Разное
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Продюсер и муж
певицы Валерии, а теперь и телеведущий Иосиф Пригожин взволновал поклонников
новостью. По его словам, Валерия совсем не держится за сцену и в любой момент
готова ее оставить. Скучать дома она не планирует — у звезды много увлечений и
большая семья.

Поклонники
задались вопросом, неужели она поставила крест на своей карьере. Однако, Пригожин
уверят, причина кроется в желании звезда реализовываться в разных направлениях.
Муж певицы Валерии рассказал, как ей нравится читать книги и играть с внучкой
Селин.

Иосиф Пригожин и
певица Валерия в браке почти 20 лет. Они поженились в 2004 году и с тех пор не расставались. Для звездной блондинки это уже третий брак. И хотя чувства супругов продолжают
оставаться теплыми, некоторые праздники уже теряют свою яркость. Так, 14 февраля
женщина осталась без цветов и подарков. Но и на это у продюсера нашелся ответ.

“Мы сейчас
болеем и из дома не выходим… Готовимся к основному празднику — юбилею
Валерии”, — рассказал Пригожин.

До праздника
осталось совсем недолго — 17 апреля певице Валерии исполнится 55 лет. Разбитая
болезнью Валерия пока делится афишами скорых проектов. Поклонники ждут, что
скоро звезда поделится планами и на предстоящий праздник.


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