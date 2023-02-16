Недолго осталось: разбитая болезнью Валерия поставила крест на карьере

Продюсер и муж

певицы Валерии, а теперь и телеведущий Иосиф Пригожин взволновал поклонников

новостью. По его словам, Валерия совсем не держится за сцену и в любой момент

готова ее оставить. Скучать дома она не планирует — у звезды много увлечений и

большая семья.

Поклонники

задались вопросом, неужели она поставила крест на своей карьере. Однако, Пригожин

уверят, причина кроется в желании звезда реализовываться в разных направлениях.

Муж певицы Валерии рассказал, как ей нравится читать книги и играть с внучкой

Селин.

Иосиф Пригожин и

певица Валерия в браке почти 20 лет. Они поженились в 2004 году и с тех пор не расставались. Для звездной блондинки это уже третий брак. И хотя чувства супругов продолжают

оставаться теплыми, некоторые праздники уже теряют свою яркость. Так, 14 февраля

женщина осталась без цветов и подарков. Но и на это у продюсера нашелся ответ.

“Мы сейчас

болеем и из дома не выходим… Готовимся к основному празднику — юбилею

Валерии”, — рассказал Пригожин.

До праздника

осталось совсем недолго — 17 апреля певице Валерии исполнится 55 лет. Разбитая

болезнью Валерия пока делится афишами скорых проектов. Поклонники ждут, что

скоро звезда поделится планами и на предстоящий праздник.