 

Назван эффективный способ бороться с ленью

16.02.2023, 21:55, Разное
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Даже трудолюбивые люди сталкиваются с ленью. При этом существуют эффективные методы, которые помогают бороться с таким состоянием.

Эксперт в сфере управления Виктория Шухат рассказала, что делать, если вы столкнулись с ленью. По словам специалиста, есть пять вещей, которые мотивируют людей к действию: деньги, социальные связи, удовольствие от процесса, достижение результата, идейные принципы. Шухат рекомендует выбрать наиболее подходящую, передает телеканал “360”.


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