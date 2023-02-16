Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей
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По поручению главы правительства Михаила Мишустина семьям погибших во время теракта на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей.
Выплата будет единовременной, получить ее могут дети, родители или лица, находящиеся на иждивении граждан, погибших 8 октября при теракте на Крымском мосту. Выплата будет осуществляться на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, инцидент произошел 8 октября на Крымском мосту, где был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
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