В Британии сняли новый фильм «Три мушкетера» с чернокожим Д’Артаньяном

В новой британской экранизации «Трех мушкетеров» Д’Артаньяна сыграет чернокожий артист Малачи Пуллар-Латчмен, в РФ картина выйдет в кинопрокат 16 марта.

В Великобритании фильм должны выпустить 13 марта сразу на DVD, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что чернокожий мушкетер – артист Малачи Пуллар-Латчмен ранее снимался в фильме ужасов «Челюсти. Столкновение», а также в картине «Я иду искать. Королевская игра».

Также на 2023 год намечена премьера французской экранизации «Трех мушкетеров», где Д’Артаньяна играет Франсуа Сивиль, Атоса – Венсан Кассель, Портоса – Пио Мармаи, Арамиса – Ромен Дюрис, миледи – Ева Грин.

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