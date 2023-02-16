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16.02.2023, 21:50, Новости дня
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В новой британской экранизации «Трех мушкетеров» Д’Артаньяна сыграет чернокожий артист Малачи Пуллар-Латчмен, в РФ картина выйдет в кинопрокат 16 марта.

В Великобритании фильм должны выпустить 13 марта сразу на DVD, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что чернокожий мушкетер – артист Малачи Пуллар-Латчмен ранее снимался в фильме ужасов «Челюсти. Столкновение», а также в картине «Я иду искать. Королевская игра».

Также на 2023 год намечена премьера французской экранизации «Трех мушкетеров», где Д’Артаньяна играет Франсуа Сивиль, Атоса – Венсан Кассель, Портоса – Пио Мармаи, Арамиса – Ромен Дюрис, миледи – Ева Грин.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему черные актеры теперь играют белых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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