 

На Украину направлены первые французские бронемашины AMX-10RC

16.02.2023, 21:50, Новости дня
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На Украину отправилась обещанная Парижем первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, сообщило издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии.

Отмечается, что это первые из нескольких десятков боевых машин, обещанных Украине. Кроме того, украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара, передает РИА «Новости».

Издание также отмечает, что среди направленных на обучение украинских кадров «были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться более активно на передовой».

Напомним, Париж намеревается поставить Киеву дополнительные самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и обучить военнослужащих ВСУ, сообщил глава французского Минобороны Себастьен Лекорню.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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