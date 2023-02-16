Мнение: Стабильный венецианский дукат, мошенничество по-африкански и непопулярность фальшивомонетчества

1. К вопросу об инфляции, которая якобы нужна капиталистам. Как справедливо заметили в комментариях, Венецианская капиталистическая республика выпускала золотые дукаты на протяжении 700 лет (ссылка). Всё это время вес и проба золота не менялись — 3,5 грамма, 98% золота.



Скажу вам больше. Если вы завтра откопаете котелок с венецианскими дукатами и принесёте их в специализированный обменник, у вас их охотно примут по номиналу. Страны уже нет, а дукаты всё ещё сохраняют платёжную силу.

Полагаю, феномен дуката наглядно доказывает, что инфляция капиталистам не нужна. А вот стабильная валюта, стоимость которой не меняется годами, напротив, для бизнеса весьма полезна — по тем же причинам, по которым инженерам важна единая система мер и весов.

2. По наводке a-nikolov. Африканские методы мошенничества работают и в России (ссылка):



Аферист из Камеруна продал в Москве «волшебную чёрную бумагу», которая якобы превращается в реальные деньги. Заработал на этом $23 тыс. (около 1,7 млн рублей).

Жертву мошенник нашёл в мессенджерах и пообещал приумножить состояние. На видео продемонстрировал «волшебство»: как оказалось, покрасил настоящие купюры чёрной краской, а затем смыл её.

При личной встрече отдал потерпевшему просто нарезанные листы чёрной бумаги и пообещал, что через 40 минут они превратятся в банкноты.

Камерунца задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ.

3. Подделка денег выходит из моды. За это, вероятно, надо сказать спасибо цифровизации нашей финансовой системы. Большинство расчётов происходит теперь в электронном виде, а крупные купюры во многих местах проверяются на подлинность, прежде чем их принимают (ссылка):

Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, по итогам прошлого года в России снизился до значения четырех подделок на один миллион банкнот. Это оказалось минимальным значением с 2011 года, свидетельствуют данные ЦБ.

Россияне разлюбили подделывать деньги, количество таких банкнот и монет сократилось в 1,6 раза в 2022 году. Всего были обнаружены 22 874 поддельных денежных знака, в том числе 14 184 пятитысячные банкноты, 4336 банкнот номиналом две тысячи рублей и 3637 поддельных банкнот номиналом в одну тысячу рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (30).

Поддельных банкнот иностранных государств было найдено 1811 (в 4,7 раза меньше показателя 2021 года). В основном это были лже-доллары (1558 штук) и евро (238).