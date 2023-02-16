Скандалы: Хищения на 5,5 млрд рублей

Нижегородскому миллиардеру и совладельцу «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову вменяют еще и ОПС

Участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения — такой формулировкой следователи дополнили обвинение в адрес экс-гендиректора и акционера холдинга «ТНС энерго», уроженца Нижнего Новгорода Дмитрия Аржанова. До сих пор ему инкриминировалось хищения более 5,5 млрд рублей у ПАО «Россети Центр и Приволжье».

БВ писал, что г-н Аржанов был арестован в начале ноябре 2020 года. Тогда его арест стал символом декриминализации общества: совладельца дочки «Ростеха» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а поводом для уголовного дела стали хищения в нижегородском филиале «ТНС энерго Нижний Новгород» на сумму 5,5 млрд рублей.

Следствие началось после жалобы филиала «Россетей» в правоохранительные органы. Электросетевая компания заявила, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» мошенническим путем похитили у нее более 5,5 млрд рублей в период с 2011 по 2020 год. Указанная сумма — размер накопившегося долга сбытового холдинга.

Как сообщали тогда правоохранители, топ-менеджеры «ТНС энерго» на протяжении нескольких лет выводили в офшоры деньги потребителей электроэнергии вместо того, чтобы платить поставщику.

Как было заявлено в суде, причастность Аржанова к хищению установлена материалами дела и заключением специалиста, подтвердившего, что руководство сбытового холдинга нанесло существенный ущерб «Россетям». Свидетельские показания против Аржанова дал гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, единственный из фигурантов дела, отправленный под домашний арест.

Причем тогда же инсайдеры тг-каналов оценивали арест Аржанова не только как декриминализацию региона, но и связывали с намерением силовиков «плотно взяться» за губернатора Глеба Никитина — он как раз технократ из госкорпорации «Ростех», взявшей регион под свое крыло. Канал «Компромат 2.0» тогда отмечал, что «против него могут дать показания его заместители, участвующие в распильных схемах» и в итоге следствие может назначить главу региона организатором ОПС. Канал расценивает эту атаку как попытку силовых группировок нанести удар по Сергею Чемезову и всей его группе.

Правда, спустя три года стало ясно, что предположения инсайдеров в отношении г-на Никитина не оправдались. Однако организацию ОПС или участие в нем с использованием служебного положения инкриминировали г-ну Аржанову и некоторым его коллегам.

— Исключением стал Джамил Дашин, возглавлявший на момент своего ареста нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания». Господин Дашин с начала расследования находится под домашним арестом — он признал вину и стал сотрудничать со следствием, — уточняет Ъ.

Потерпевшей стороной признана компания «Россети Центр и Приволжье». В качестве обеспечительной меры для возможного погашения ущерба (если расследование завершится обвинительным приговором) в рамках дела было арестовано различное имущество фигурантов — акции предприятий, квартиры, машины — на общую сумму свыше 2,5 млрд руб.

В эту же копилку, вероятно, пойдут и долги бывшего акционера «ТНС энерго», президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Несмотря на пребывание в СИЗО, г-н Аржанов выиграл иск против него о возврате кредита на сумму 52,1 млн рублей.

Справка «БВ» ГК «ТНС энерго» — один из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России, является субъектом оптового рынка электроэнергии и управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах.

Дмитрий Аржанов возглавлял «ТНС энерго» в 2012–2017 годах, его доля в ней составляла до 53%, контролировал он холдинг через кипрский офшор Sunflake Limited. После того, как в «ТНС энерго» пришли структуры «Ростеха» и выкупили у кипрской компании 25% доли холдинга, Аржанов ушел с поста гендиректора, но оставался в совете директоров. В 2020 году офшору Sunflake принадлежали 28,26% «ТНС энерго», а Аржанову — 25% кипрской фирмы.

Еще 25% доли в «ТНС энерго» находятся в распоряжении ИК «Технопромэкспорт» (65% у президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), еще 19,9% находились в косвенном распоряжении ВТБ. За первое полугодие 2020 года выручка «ТНС энерго» составила 114,74 млрд рублей при чистой прибыли 1 млрд. В 2021 году управляющая компания ПАО ГК выручила 3,9 млрд рублей, нижегородская «дочка» — 49,7 млрд рублей.

Кроме того, Аржанову принадлежали доли в ООО «АФГ Националь» (рисовые плантации и перерабатывающие предприятий на Кубани, производство фасованных круп), вьетнамской «Вунг Ро Петролеум» (постройка нефтеперерабатывающего завода и организацию курортной зоны в заливе Вунг Ро провинции Фу Йен) и медиаимперия в Нижнем Новгороде, отдельные компании которой были проданы экс-губернатору Нижнего Валерию Шанцеву. В 2014 год Аржанов входил в список Forbes, его активы оценивались на тот момент в 1 млрд долларов.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”