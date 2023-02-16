Мнение: О последнем аргументе Украины… Осталось только: «Рус, здавайся»?

Это, конечно, уже интересно. Особенно в сопоставлении с цифрами, которые будут чуть ниже. А пока — важные слова.

По оценкам CNN, лидеры #США и Запада сейчас стремятся убедить президента России Владимира Путина в том, что он проигрывает на Украине, чтобы завершить конфликт на условиях, приемлемых для украинского президента Владимира Зеленского.

Красиво, да?

«Стремятся убедить, что он “проигрывает”». Судя по этой фразе и разного рода информационным атакам, исход конфликта отнюдь не предопределён «в пользу» коллективного Запада. Тем не менее…

Риторика и дипломатическое наступление будут усиливаться по мере того, как вице-президент Камала Харрис отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а президент Джо Байден на следующей неделе посетит одну из передовых стран НАТО и бывшего Варшавского договора, прогнозируют в CNN. К этому, пожалуй, можно добавить, что и напряжение в информационном пространстве должно возрасти, дабы на стол в Кремле ложились «правильные» сводки. То есть, успехи ВС РФ на поле боя будут всячески приуменьшаться комментариями о «неподтверждённых данных» и «лишь незначительном тактическом продвижении», тогда как неизбежные ошибки — раздуваться до масштабов «стратегических военных катастроф». И наоборот, прогнозы насчёт предстоящего наступления ВСУ станут ещё активнее разгоняться для поддержки морального духа военных и населения. Впрочем, сами украинские военачальники уже сдвигают возможные сроки всё дальше и дальше.

Однако же бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус высказал мнение, что конфликт закончится, когда Владимир #Путин поймёт, что ситуация неустойчива как на поле боя, так и внутри страны. Вместе с тем, подчёркивает влиятельный отставник, убедить #Кремль может быть не так легко, поскольку российский президент видит мир через другую стратегическую и историческую призму. То есть, он может рассматривать «замороженный конфликт», длящийся еще много лет, как устойчивую позицию. Это, возможно, первое, но не последнее зерно сомнения в успехе нынешней информационной кампании.

Тем временем, как считают на Западе, #Россия всё ещё готовится к очевидному весеннему наступлению, а Украина ожидает прибытия недавно обещанных западных танков. Хотя единство и сила #НАТО ставят скептиков в тупик, некоторые члены нового республиканского большинства призывают прекратить помощь Украине, и нет уверенности в том, что президент Джо #Байден сможет гарантировать продолжение многомиллиардной поддержки Украине на неопределённый срок. Кроме того, Москва планирует новые наступления и наносит удары, а это свидетельствует, что #Кремль даже не думает о поражении или выходе из конфликта.

И вот ещё. По данным Financial Times, год боёв «опустошил» европейские арсеналы. Во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не осталось. Склады и даже «свалки» пусты.

Плюс подтверждение от Bloomberg с цифрами.

В среднем в день в российско-украинском конфликте противоборствующие армии выпускают друг в друга до 30 тыс. снарядов. Это более 200 тыс. в неделю, почти 1 миллион в месяц, не считая пуль, мин, ручных гранат и других боеприпасов. В то время как российские войска обычно выстреливают в два раза больше снарядов, чем украинские, именно #Украина тратит боеприпасы быстрее, чем позволяют темпы производства её союзников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. И хотя ни одна из сторон не рискует полностью истощить свои запасы, но сокращающиеся арсеналы ограничивают возможности армии, говорит Марк Канчиан, бывший полковник морской пехоты США, который сейчас работает советником в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Меж тем #Россия, по оценке Bloomberg, наращивает мощности ОПК. Российские заводы по производству вооружений и боевой техники продолжали работать на полную мощность в новогодние праздники, несмотря на 10-дневные выходные. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2022 году военные примерно удвоили закупки боеприпасов, а в этом году расходы на системы вооружения увеличатся на 50%. По оценкам Центра анализа стратегии и технологий в Москве, производство боевых самолётов в прошлом году подскочило вдвое. Уралтрансмаш, производящий самоходные гаубицы, объявил о большом наборе сотрудников. В его руководстве отмечают, что «увеличился портфель заказов и теперь работа есть на годы вперёд». А Уралвагонзавод, основной производитель российских боевых танков, сообщает, что работает круглосуточно.

Со своей стороны, #Украина стала полностью зависимой от военных заводов НАТО, подчёркивают в Bloomberg. Но западные экономики наращивают производство медленнее, чем РФ, хотя их совокупные мощности выше. Штаты планируют увеличить производство 155-мм снарядов до 90 тыс. единиц в месяц лишь через год. Словацкий холдинг ZVS анонсировал план поднять выпуск аналогичной продукции до 100 тыс. единиц — тоже в следующем году. А немецкий гигант Rheinmetall AG только начал инвестиционную программу на 10 млн евро для постройки новой линии по выпуску боеприпасов.

При таких вводных «убедить Владимира Путина, что он “проигрывает”» — задача не из лёгких?

Насколько ей помогут истошные крики в соцсетях?

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