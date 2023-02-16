Наказание не работает — во Франции каждый пятый анализ водителей на наркотики положительный

Во Франции суровое наказание ждёт тех водителей, кто садится за руль под воздействием наркотиков. У них забирают права, им грозит штраф до 4500 евро и тюремное заключение сроком до семи лет в случае аварии со смертельным исходом. Однако, как отмечают журналисты France 2, число нарушителей всё больше и больше.

Этот мужчина согласился рассказать нам свою историю при условии, если мы скроем его лицо. Четыре года назад во время обычного досмотра вдруг оказалось, что он ведёт автомобиль, приняв каннабис.



НАРУШИТЕЛЬ: У меня было ощущение, что он никак не действует на меня, что он не мешает мне быть бдительным. Даже наоборот.

Однако же в прошлом году у него произошёл повторный случай. В свои 35 лет этот отец семейства ожидает наказания. Ему грозит два года тюрьмы, автоматическое аннулирование водительского удостоверения и конфискация машины. Он уверяет, что всё прекратил, что сожалеет.

НАРУШИТЕЛЬ: Сегодня я отдаю себе отчёт, что тут есть реальные последствия. То есть можно потерять концентрацию за рулём, можно ездить криво в любом случае.

Что заставило тебя остановиться?

НАРУШИТЕЛЬ: Моя семья, моя работа, моё будущее.

В 2020 году из 453 тысяч целенаправленно взятых анализов каждый пятый получил положительный результат на наркотические вещества. И большинство их них — молодые мужчины. Такое опасное вождение автомобиля всё чаще и чаще встречается, несмотря на шокирующие сообщения превентивных кампаний. Они предупреждают водителей об опасности приёма наркотиков.

АНТУАН РЕГЛЕЙ, адвокат, специалист по дорожному праву: Последние два-три года у нас стало гораздо больше случаев, когда водители управляли автомобилем под воздействием наркотических веществ. Во-первых, возможно, потому что люди сегодня больше употребляют. Во-вторых, потому что тесты стали всё более и более чувствительными. Наказание уже довольно суровое. Возможно, стоило бы больше работать над предотвращением, информированием.

В 2021 году наркотики стали третьей причиной аварий со смертельным исходом после превышения скорости и алкоголя. 700 человек ежегодно погибают из-за водителей, которые находятся под воздействием наркотиков. Чаще всего обнаруживают каннабис, который приглушает рефлексы, и кокаин, который возбуждает их.

АМИН БЕНЬЯМИНА, глава службы психиатрии и наркологии госпиталя Поль-Брусе: Мы ускоряемся, тут преграда, бдительность снижается — в отличие от других наркотиков кокаин приводит к переоценке возможностей. Все остальные наркотики снижают бдительность, реакцию. Но под кокаином мы переоцениваем свою реакцию.

Для тех водителей, чей анализ дал положительный результат, наказание суровое. У них забирают права, (им грозит. — ИноТВ) штраф до 4500 евро и тюремное заключение сроком до семи лет в случае аварии со смертельным исходом.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2023 года.